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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kararnamede ‘Arınç’ın damadı davası’ detayı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Kararnamede ‘Arınç’ın damadı davası’ detayı
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Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın FETÖ üyeliği suçundan hakkında dava açılan damadı Ekrem Yeter hakkında beraat kararı veren Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sadık Subaşı, HSK’nın yaz kararnamesi ile tenzili rütbeye uğradı. Mahkeme Başkanı, Yargıtay’a tetkik hâkim olarak atandı.

Beraat kararına itiraz ederek, dosyanın İstinaf Mahkemesine taşınmasını sağlayan Ankara Cumhuriyet savcısı Osman Öztürk ise terfi etti.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Osman Öztürk, Yeter hakkında verilen beraat kararına “örgüt talimatlarına uygun hareket etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği” iddiasıyla itiraz etmişti.

ANKARA SAVCISI YARGITAY’A

Kararnameyle, 2015 yılından beri aralıksız olarak Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda görev yapan ve Ankara Adliyesi’nin en kıdemli isimlerinden olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan da Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. 

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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