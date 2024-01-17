Kararı duyunca sevinç çığlıkları attı

Haberin Devamı

Üst hadden ceza veren mahkeme Yıldız için herhangi bir indirim yapmadı. Mahkemede Yasemin Uzunçelebi’yi avukat Salih Tolga Kutlualp ve ablası Nazlı Uzunçelebi temsil etti. Kararı telefonda Yasemin Uzunçelebi’ye ileten abla o anları şöyle anlattı:

‘AMELİYATA MORALLİ GİRDİ’

“Avukatımızla birlikte hemen Yasemin’i aradık. Kardeşime ‘Sana buna yapan cezasını buldu, o artık güneş yüzü görmeyecek, sen de yaşayacaksın’ dedim. Çığlık çığlığa bağırdı, çok sevindi, ‘Abla adalet yerini buldu. Lütfen hastaneye yanıma gelin size sarılmak istiyorum’ dedi. Kardeşimin kimyasal saldırı sonucu vücudunun yüzde 95’i zarar gördü. Gözünü kaybetti, burnu, yüzü, neredeyse bütün vücudu eridi. İşitmesi iyileşsin diye bugün çok önemli bir ameliyata giriyor. Sonra temin edebilirsek protez göz takılacak. Yasemin, ilk defa bu kadar yüksek moralle ameliyata girdi. Adalet yerini buldu. Karşı taraf hep bir avukat ordusuyla geldi mahkemeye, ben yalnızdım. Avukat tutacak paramız da yoktu. Sonra avukat Salih Tolga Kutlualp, ücretsiz olarak davayı kabul etti. Ona çok teşekkür ediyorum. Kararı ikimiz el ele dinledik.”

Haberin Devamı

Kimyasal saldırıya uğrayan Yasemin Uzunçelebi’nin vücudunun yüzde 95’i hasar gördü. Uzunçelebi bu süre içinde 100’den fazla operasyon geçirdi.

‘KENDİ AĞZIYLA İTİRAF ETTİ’

Avukat Salih Tolga Kutlualp ise “Hâkim sordu, ‘O maddeyi alıp, kadının üzerine döktün mü?’ Sanık ‘Evet’ dedi, kabul etti. Kendi ağzıyla söyledi. Artık 20 yıl cezaevinde çürüyecek” dedi.

Kutlualp, kararın kesinleştiğinde emsal niteliğinde olacağının altını çiziyor. “Sadece Yasemin değil, şiddet gören bütün mağdur kadınlar kazandı” diyor.

Salih Tolga Kutlualp, Hürriyet’in haberinden sonra çok kişinin kendisini aradığını, duruşma salonunun doldu taştığını söyledi. Kutlualp, bundan sonraki süreçte tazminat davası açacaklarını ifade etti.