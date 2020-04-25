Karantinada kalp yogası

Koronavirüsten korunmak için Türkiye’nin eve kapandığı bu dönemde uzmanlar, hareketsiz kalmanın birçok hastalığa kapı aralayacağı konusunda uyarıyor. Özellikle kalp ve damar hastalığı problemi olan hastalar için hareketsiz kalmanın olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiliyor. İşte bu noktadan yola çıkan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi, kalp yogasına yönelik bir proje başlattı.

KAN AKIŞINI DÜZENLİYOR

Proje kapsamında fizyoterapistler kalp yogasının nasıl yapıldığını anlatan videolar çekecek. Fakültenin internet sitesi üzerinden videolara ulaşan katılımcılar, kalp yogasını nasıl yapacaklarını öğrenecek.

Fakültenin Dekanı Gerontoloji Bölüm Başkanı, Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ahmet Akgül kalp yogasının faydalarını şu sözlerle anlatıyor: “Kalp yogasında kullanılan hafif egzersizler kasları güçlendirir. Nefes teknikleri ise kalp kasının oksijenlenmesini ve kalbe yeterli kan akışını sağlar. Meditasyon da kalp ve damar sağlığını bozacak olan kaygıları ve stresi azaltıp kanda mutluluk hormonu olan endorfini arttırır. Ayrıca kanda damar tıkanmasına yol açan yağ düzeyini azaltır, kan şekerini düzenler, kan basıncını normal düzeylere getirir. Böylece kalp ve damar hastalıklarına bağlı var olan şikâyet ve belirtilerinde de azalma görülebilir. Kalp yogası hastanın performansını arttırırken yaşam kalitesinde de artışa yol açar.”





45 DAKİKADA KALP KASLARINIZ GÜÇLENSİN

Seansları 45 ile 75 dakika arasında değişen kalp yogası, burun yoluyla derin nefes alma gerektiren nefes egzersizleriyle başlıyor. Hava burun deliklerinden girip çıkarken, her nefesin zihinsel yoğunluğu hissediliyor. Bu durum bedenin rahatlamasına ve zihnin sakinleşmesine olanak sağlıyor. Bir sonraki aşamada eklemler ve kasların rahatlamasını kolaylaştırmak için hafif egzersizler ve duruş hareketleri yapılıyor. Son olarak da 10-15 dakika süren meditasyon ile kalp yogası seansı bitiyor.

GÜNDE 600 KİŞİ ÖLÜYOR

Türkiye’de her gün kalp ve damar hastalıklarına bağlı 600’ün üzerinde ölüm gerçekleşiyor.