Karabük Üniversitesi paylaşımları için savcılık harekete geçti: 8 gözaltı

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde Afrikalı öğrencilerle birliktelik yaşayan bazı öğrencilerin HIV ve HPV şüphesiyle hastaneye başvurduğu iddialarıyla ilgili sosyal medyada yapılan nefret içerikli paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 8'i polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.