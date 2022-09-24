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Kaptan June’a saygı anıtı

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#Kaptan June#Anıt#İztuzu Plajı
Kaptan June’a saygı anıtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2022 07:00

İztuzu Plajı'nda verdiği mücadeleyle 'Caretta carettaların annesi' olarak tanınan ve geçen 23 Nisan'da 100 yaşında hayatını kaybeden İngiliz çevreci June Haimoff anısına yapılan 'Kaptan June Anıtı' açıldı.

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Teknesiyle 1975 yılının temmuz ayında geldiği Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Dalyan'a hayran kalan ve 1984'te yerleşip, burada bir barakada yaşamaya başlayan June Haimoff, beldenin tanıtımı ve caretta carettaların korunmasına yönelik uzun yıllar mücadele vermişti.

Kaptan June’a saygı anıtı

2009'da Türk vatandaşı olup, 'Haziran' ismini alan June Haimoff anısına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla 15 gün içinde anıt heykel yapılmıştı. 5 Haziran’da Dalyan’a getirilerek tanıtılan anıt heykelin açılışına; Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ve belediye personelini yanı sıra çok sayıda İngiliz de katıldı. Dalyan’daki evinde 23 Nisan’da organ yetmezliğinden yaşamını yitiren June Haimoff, vasiyeti üzerine İslami usullere göre son yolculuğuna uğurlanmıştı. 

 

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#Kaptan June#Anıt#İztuzu Plajı

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