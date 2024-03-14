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‘Kaplumbağa Terbiyecileri’ komşu oldu

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#Osman Hamdi Bey#Kaplumbağa Terbiyecisi #Belma Simavi Koleksiyonu
‘Kaplumbağa Terbiyecileri’ komşu oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 07:00

Osman Hamdi Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ eserinin ikincisi, Belma Simavi koleksiyonundan satın alınarak Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. İlkine çok benzeyen ikinci resimde altı kaplumbağa yer alırken, duvardaki farklı motifler dikkat çekiyor.

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TÜRK resim sanatının en önemli eserlerinden Osman Hamdi Bey’in ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ eserinin ikincisi Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonuna dahil oldu. Uzun yıllar Belma Simavi koleksiyonunda bulunan eser, Artam Antik AŞ. aracılığı ile satın alınarak müzenin ‘Türk Resmini İzlemek’ adlı kalıcı sergisine katıldı. Sanatçının 1907 tarihli aynı temadaki bu ikinci eseri, Pera Müzesi’nde sergilenen ilk versiyonuna (1906) komşu oldu.

ALTI KAPLUMBAĞA VAR

Osman Hamdi Bey’in aynı konuda birbirine yakın iki versiyon halinde çalıştığı tablolardan biri olan ve ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ olarak tanınan, sanatçının ise ‘Kaplumbağalı Adam’ olarak adlandırdığı 1907 tarihli eserde, bir önceki yıl yapılmış olan tablodaki beş kaplumbağadan farklı olarak altı kaplumbağa yer alıyor.

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‘Kaplumbağa Terbiyecileri’ komşu oldu
‘Kaplumbağa Terbiyecisi’nin ilk versiyonu Pera Müzesi’nde sergileniyor.
‘Kaplumbağa Terbiyecileri’ komşu oldu
‘Kaplumbağa Terbiyecisi’nin ikinci versiyonu İş Bankası Müzesi’nde yerini aldı.

Çelebi Sultan Mehmed’in yaptırdığı Bursa Yeşil Cami’nin bir odası olduğu anlaşılan mekândaki “Kalplerin şifası, sevgiliyle (Hz. Muhammed) kavuşmaktır” anlamındaki “Şifa’al-kulûb lika’al Mahbub” hattı görülür, diğer tablodan farklı olarak ‘Muhammed’ yazılı levha asılı olup, niş içinde duran beyaz üzerine yeşil akıtmalı Çanakkale testi yine yalnızca bu tabloya özgüdür.

İTHAF ETMİŞ

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu esere ilişkin, “Kültürümüze içten bakabilen biricik oryantalist ressam olarak tanımlanabilecek Osman Hamdi Bey’in, dünürü Mahmud Münir Paşa’ya Fransızca ‘muhabbetle yadigâr’ ithafıyla imzaladığı ve tarih attığı tablo, aydın sanatçının geniş imgeleminin ve evrensel esinlerinin bir yansımasıdır” değerlendirmesini yaptı.

İkinci ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’, 12 Mart Salı günü itibarıyla İstanbul Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki yerini aldı. 

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‘Kaplumbağa Terbiyecileri’ komşu oldu
Osman Hamdi Bey

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#Osman Hamdi Bey#Kaplumbağa Terbiyecisi#Belma Simavi Koleksiyonu

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