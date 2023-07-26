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Kapıkule'de gurbetçi çocuğun duygulandıran görüntüsü: Türk bayrağını görünce ağladı

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#Norveç#Nevşehir#Kapıkule
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 16:06

Norveç'ten Nevşehir'e yıllık izne gelen ailenin çocuğu olan Hüseyin Temel (9), Kapıkule Sınır Kapısı'nda dalgalanan Türk bayrağını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuğun o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Temel ailesi, 17 Haziran'da yıllık izinlerinde Norveç'ten Nevşehir'e gitmek üzere yola çıktı. Aile, bir süre sonra Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Bu sırada ailenin çocuğu Hüseyin Temel, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dalgalanan Türk bayrağını görünce sevinçten ağladı.

Kapıkulede gurbetçi çocuğun duygulandıran görüntüsü: Türk bayrağını görünce ağladı

Temel'in duygu dolu anları ise ailesi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa süre içinde binlerce kez izlendi.

Kapıkulede gurbetçi çocuğun duygulandıran görüntüsü: Türk bayrağını görünce ağladı

'BAYRAĞIMI VE ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM'

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Duygu dolu anlarını anlatan Hüseyin Temel, "Tatil için ailemle birlikte Türkiye'ye gidiyorduk. Bulgaristan sınırına geldiğimizde Türk bayrağını gördüm. O an çok duygulandım. Gözlerim doldu. Bayrağımı ve ülkemi çok seviyorum. Büyüyünce asker ya da polis olacağım" dedi.

Kapıkulede gurbetçi çocuğun duygulandıran görüntüsü: Türk bayrağını görünce ağladı

Baba Ömer Temel ise "Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasına geldik. Tatilimizin 5 haftalık bölümünü burada geçirdik" diye konuştu. Anne Sebahat Temel de "Oğlum, Norveç'te okul dışındaki boş zamanında futbol ve basketbol oynayarak zaman geçiriyor" dedi. 

Kapıkulede gurbetçi çocuğun duygulandıran görüntüsü: Türk bayrağını görünce ağladı

Kapıkulede gurbetçi çocuğun duygulandıran görüntüsü: Türk bayrağını görünce ağladı

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#Norveç#Nevşehir#Kapıkule

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