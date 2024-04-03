Kapıda vize 5 adada başladı

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Yunanistan’ın Türk vatandaşları için düzenlediği “kapıda vize” uygulaması, limanlardaki altyapının elverişli olduğu Rodos, İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Sakız (Hios) ve Sisam (Samos) adalarında uygulanmaya başladı. Altyapı çalışmalarının devam ettiği Sömbeki (Simi), Meis (Kastelorizo), Batnaz (Patmos) İleryoz (Leros) ve Kilimli (Kalimnos) adalarında ise uygulamanın mayıs ya da haziran aylarında başlaması bekleniyor.

60 EURO VİZE HARCI

Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis, geçen yıl aralık ayındaki bir demecinde “İsteyen sabah uyandığında karşıya geçip adalarda 7 gün kalabilecek” demişti; ancak uygulama bazı şartlar gerektiriyor. Türk sahillerinden adalara sefer düzenleyen gemi acentelerine birkaç gün öncesinden başvurulması gerekiyor. Bu süre 1-3 gün kadar olabileceği gibi talebin yüksek olması halinde 5-6 güne kadar çıkabilir. 60 Euro (yaklaşık 2 bin TL) olan vize harcından 0-18 yaş arasında olanlar muaf tutuluyor. Bununla beraber acentelerin vize harcından ayrı olarak, başvuru işlemleri için 10-20 Euro ücret talep etmeleri mümkün olabilir.

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BİR ADADAN DİĞERİNE GEÇİŞ İZNİ YOK

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması ile seyahat edecek T.C. vatandaşlarının şu hususlara da dikkat etmeleri gerekiyor:

- Pasaportlarının geçerlilik süresi, adalara giriş tarihinden itibaren en az 3 ay 1 hafta olmalı.

- Daha önce Schengen vizesi talepleri reddedilenlerin veya pasaportlarında KKTC’ye giriş kaşesi olanların başvuruda bulunmamaları gerekiyor.

- Vizenin süresi 6 gece 7 gün olup, sadece giriş yapılan ada için geçerli. Özetle bir adadan bir diğerine gidilemeyecek ve bu vize havaalanlarında da geçerli olmayacak.