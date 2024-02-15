Kanlı saldırıda üç tutuklama

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AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı Aziz Yeniay, 10 Şubat’ta seçim çalışmaları için Mardinliler Derneği’ni ziyaret ediyordu. O sırada sokağa giren plakasız beyaz renkli cipteki 4 kişi uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş açarak kaçtı.

4’ÜNÜN YAŞI KÜÇÜK

Saldırıda sokakta yürüyen Ebru Güneş Dumlu (32) başına aldığı kurşun darbesiyle ağır yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde 14’ü uzun namlulu 17 mermi kovanı buldu.

Saldırıda kullanılan cip Başakşehir Kayaşehir’deki ormanlık alanda bulundu. Dumlu’nun ise hastanede tedavisi sürüyor. Saldırının ardından 4’ü yaşı küçük 26 kişi gözaltına alınarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. ‘Örgüte üye olma’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘yaralamaya teşebbüs’, ‘nitelik bakımından vahim olan silahı taşıma veya bulundurma’ suçundan yaşları küçük 4 kişiden 1’i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3’ü tutuklandı. Diğer şüphelilerden 13’ü tutuklanma talebiyle, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. İşlemler devam ediyor.

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‘HEDEF BENDİM’

-AK Parti Küçükçekmece belediye başkan adayı Aziz Yeniay, seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırı olayı ile ilgili savcılığa giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Yeniay’ın ifadesinde, hedefin kendisi olduğunu düşündüğünü belirtti. Olay günü seçim güvenliğini sağlayan olay yerindeki üç polisin de saldırganlardan şikayetçi olduğu belirtildi. (Burcu Purtul UÇAR/İSTANBUL)