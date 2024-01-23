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Kanalizasyon temizliğinde akılalmaz olay! Telefona bakarak yürürken rögara düştü

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#Burdur#Rögar#Kanalizasyon
Kanalizasyon temizliğinde akılalmaz olay Telefona bakarak yürürken rögara düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 14:36

Burdur'da kaldırımda elindeki telefona bakarak yürüyen Afganistan uyruklu kişi, belediye personelinin çalışma yaptığı rögara düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Konak Mahallesi Yörük Sokak'ta belediye ekipleri, bir binanın tıkalı kanalizasyon borusunu açmak için çalışma başlattı. Rögar kapağını açan belediye ekipleri yaklaşan vidanjörü yönlendirdiği sırada kaldırımda yürüyen kişi, açık bacayı fark etmedi.

Kanalizasyon temizliğinde akılalmaz olay Telefona bakarak yürürken rögara düştü

Elindeki telefona bakan Afganistan uyruklu olduğu belirtilen kişi, bir anda rögara düştü. Yara almayan Afgan, yaklaşık 1 metre derinlikten belediye personeli tarafından çıkarıldı.

Kanalizasyon temizliğinde akılalmaz olay Telefona bakarak yürürken rögara düştü

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Afgan, daha sonra yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kanalizasyon temizliğinde akılalmaz olay Telefona bakarak yürürken rögara düştü
Kanalizasyon temizliğinde akılalmaz olay Telefona bakarak yürürken rögara düştü

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#Burdur#Rögar#Kanalizasyon

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