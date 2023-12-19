Kan parası fezlekeye girdi

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı fezlekede, saldırının ölenlerden Yunus Emre Erzen’in babası Yusuf Erzen’in sosyal medyada paylaştığı mesajlardan sonra meydana geldiği anlatıldı. Fezlekede, Batuhan Bayındır’ın annesi, babası ve kız kardeşinin maddi ve manevi tazminat haklarını aldıklarını söyleyerek şikâyetlerinden vazgeçtikleri de yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Fezlekede, saldırıyı gerçekleştiren Tarık, Murat, Azat, ve Servet Özer’in ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme’, ‘kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘birden fazla kişiyle silahla tehdit’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 31 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.