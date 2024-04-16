Kan donduran cinayet: 25 bıçak darbesiyle katletti, oğlunu arayıp 'anneni öldürdüm' dedi

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Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üst katındaki dairede oturan Abdüsselam Abay ile eşi Türkan Abay, dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada Abdüsselam Abay, eşini bıçakla öldürdü. Abay, bu sabah oğlu E.A.'yı arayıp, 'Anneni öldürdüm' dedi. Oğlunun ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri, Türkan Abay'ı yatak odasında yatar vaziyette, üzeri battaniye ile örtülü buldu. Ekiplerin yaptığı incelemede Türkan Abay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

25 BIÇAK DARBESİ

Yapılan incelemede Türkan Abay'ın sol karın ve göğüs bölgesinde 17, yüzünde 3, boynunun sol kısmı ve sol kolunda 2'şer ve köprücük kemiğinde 1 olmak üzere 25 bıçak darbesi belirlendi. Abay'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli Abdüsselam Abay Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından evde gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçağa ise el konuldu.

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Türkan Abay'ın hayatını kaybettiğini duyan mahalledeki kadınlar apartmanın önüne geldi. Cenaze çıkarılırken kadınlar büyük üzüntü yaşadı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.