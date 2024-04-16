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Kan donduran cinayet: 25 bıçak darbesiyle katletti, oğlunu arayıp 'anneni öldürdüm' dedi

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#Kadın Cinayeti#Antalya#Türkan Abay
Kan donduran cinayet: 25 bıçak darbesiyle katletti, oğlunu arayıp anneni öldürdüm dedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 14:52

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Abdüsselam Abay (69) gece tartıştığı eşi Türkan Abay'ı (66) 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Sabah saatlerinde oğlunu arayıp, 'Anneni öldürdüm' diyen Abdüsselam Abay, ihbar üzerine eve giden polise ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üst katındaki dairede oturan Abdüsselam Abay ile eşi Türkan Abay, dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmada Abdüsselam Abay, eşini bıçakla öldürdü. Abay, bu sabah oğlu E.A.'yı arayıp, 'Anneni öldürdüm' dedi. Oğlunun ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri, Türkan Abay'ı yatak odasında yatar vaziyette, üzeri battaniye ile örtülü buldu. Ekiplerin yaptığı incelemede Türkan Abay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kan donduran cinayet: 25 bıçak darbesiyle katletti, oğlunu arayıp anneni öldürdüm dedi

25 BIÇAK DARBESİ

Yapılan incelemede Türkan Abay'ın sol karın ve göğüs bölgesinde 17, yüzünde 3, boynunun sol kısmı ve sol kolunda 2'şer ve köprücük kemiğinde 1 olmak üzere 25 bıçak darbesi belirlendi. Abay'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli Abdüsselam Abay Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından evde gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçağa ise el konuldu.

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Kan donduran cinayet: 25 bıçak darbesiyle katletti, oğlunu arayıp anneni öldürdüm dedi

Türkan Abay'ın hayatını kaybettiğini duyan mahalledeki kadınlar apartmanın önüne geldi. Cenaze çıkarılırken kadınlar büyük üzüntü yaşadı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kan donduran cinayet: 25 bıçak darbesiyle katletti, oğlunu arayıp anneni öldürdüm dedi

 

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#Kadın Cinayeti#Antalya#Türkan Abay

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