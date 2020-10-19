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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Kameradan belirlenen 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Kameradan belirlenen 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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GAZİANTEP’in Şehitkamil ilçesinde, girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından tespit edilip yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Kameradan belirlenen 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinli ve Mücahitler mahallelerindeki 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, iş yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 1’i kadın 4 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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