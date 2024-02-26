Kaldırımda yürürken hayatını kaybetmişti... Umut Can'ın son görüntüsü yürekleri dağladı

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Etimesgut ilçesi 1'inci TBMM Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki yayaların arasına dalan otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Umut Can ve öğretmen Ekin Sert hayatını kaybetti. Sürücü ve araçta yanında bulunanlar 100 metre ileride otomobili terk ederek olay yerinden kaçtı. Umut Can'ın cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Can için Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Can'ın ailesi, yakınları, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Can'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazanın ardından kaçan sürücüyü arama çalışmaları ise sürüyor.

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Süleyman Demirel Üniversitesi'nde turizm bölümündeki eğitimine bu yıl ara veren Umut Can'ın, kazadan yarım saat önce olay yeri yakınındaki parkta arkadaşlarıyla gitar çalıp, şarkı söylerken cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Umut Can'ın, arkadaşlarıyla müzik yaparak, parkta bulunanları eğlendirdiği görüldü.

'ARACIN İÇİNDE İÇKİ ŞİŞESİ VARMIŞ'

Baba İbrahim Can, oğluna çarpan sürücünün alkollü olduğunu iddia ederek, "Sürücü sarhoş, kaldırıma çıkıyor ikisini de eziyor. Gitar çalıyordu, müziğe meraklıydı. Turizm okuyordu, ara verdi, kayıt yenilemedi; Ankara'ya geldi burada da bu oldu.

Oğluma çarpanlar en ağır ceza ile cezalandırılması lazım. Suç eğilimi olan insan bunlar. Polisin raporunda otomobilin içinde içki şişeleri olduğu söyleniyor" dedi.

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Kazadan önce Umut Can ile parkta müzik yapan arkadaşı Berkay Aygel Gümüşay (23) ise "Bu olay kesinlikle cinayet. Onların bir daha gün yüzü görememesini dilerim. Benim kardeşimi orada kanlar içinde bırakıp kaçtılar. Allah bildiği gibi yapsın. Dün beraber Göksu Parkı'nda müzik yapıyorduk. Tüm gün beraberdik, müzik yaptık, en son dağıldık. Biz ikimiz Umut'la yemek yedik, ondan sonra sarıldık vedalaştık. Sonra kaza olmuş" dedi.