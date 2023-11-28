Kalbimize gömdük

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BABA OLACAKTI: Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış (25) için Adana Ceyhan’daki İlbeyli Camisi’nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, komutanlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin 3 ay önce evlendiği ve 1 aylık hamile olan eşi Pınar Çalış, şehit eşinin fotoğrafına bakarak gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası İsa Çalış ve annesi Sara Çalış’ı ise askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Isparta’da görevli Astsubay Üstçavuş Nejdet Çalış’ın geçici görevle Kuzey Irak’a gittiği öğrenildi.

ARAPÇA AĞITLAR YAKILDI: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş’ın (27) cenazesi havalimanından uzun araç konvoyu ile Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığı’ndaki caminin avlusuna götürüldü. İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından kıldırılan cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile vatandaşlar katıldı. Şehit erin annesi Şekha, babası Halil, eşi Fatma Kızıltaş ve yakınları gözyaşı döküp Arapça ağıtlar yaktı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı törende iki yıllık evli şehidin naaşının taşınması sırasında kalabalık, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı attı.

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BİNLER UĞURLADI: Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz’ün (23) cenazesi Erzincan’da Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda düzenlenen törenle karşılandı. Havalimanında düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi baba ocağı Refahiye ilçesine bağlı Şahaloğlu köyüne götürüldü. Burada şehidin annesi Zöhre, babası Yaşar Gündüz, kardeşleri ve nişanlısı Zeynep Yeter gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Milletvekili Süleyman Karaman, askeri erkan ve binlerce Erzincanlı katıldı. Katılanların “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları ve dualar eşliğinde şehit Emrah Gündüz köy mezarlığında toprağa verildi.