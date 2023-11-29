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Kahreden kaza! 12 yaşındaki Hümeyra'dan geriye bu fotoğraf kaldı

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#Trafik Kazası#Diyarbakır#Hümeyra Fidan
Kahreden kaza 12 yaşındaki Hümeyradan geriye bu fotoğraf kaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 15:57

Diyarbakır’da kucağındaki kardeşiyle marketten çıkıp yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hümeyra Fidan (12) hayatını kaybetti. Fidan’ın kardeşi ise yara almadan kurtuldu.

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Kaza, öğleden sonra Elazığ Caddesi Üçkuyu mevkisinde meydana geldi. Kucağındaki ismi öğrenilemeyen kardeşiyle marketten alışveriş yapan Hümeyra Fidan’a, yolun karşısına geçerken İ.M. idaresindeki 35 ASM 035 otomobil çarptı. Kazada, karşı şeride savrulan Hümeyra Fidan, yaralandı, kucağındaki kardeşi ise yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hümeyra Fidan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hümeyra Fidan’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, sürücü ise gözaltına alındı. Bu sırada olay yerine gelen Hümeyra’nın yakınları otomobilin camlarını kırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kahreden kaza 12 yaşındaki Hümeyradan geriye bu fotoğraf kaldı

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#Trafik Kazası#Diyarbakır#Hümeyra Fidan

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