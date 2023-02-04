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Kâğıttaki dehşet

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Not#Delil
Kâğıttaki dehşet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 07:00

4’üncü kat penceresinden atlayan Emine Ö.’nün yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, ailesi evden çıktığını iddia ettikleri notları delil sunarak eşi Muhammed Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Aile, Emine’nin yaşadığı dehşeti kâğıtlara “En ufak bir şey olduğunda hemen beni dövüyor” diye yazdığını öne sürdü.

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İstanbul’da yaşayan Emine Ö., 9 ay önce Muhammed Ö. ile sosyal medya üzerinden tanıştı. Kısa süre sonra aralarında duygusal ilişki başladı. Emine, evli olan Muhammed Ö.’nün eşinden boşanmaması nedeniyle ayrılık kararı aldı. Bir süre sonra eşinden boşanan Muhammed Ö., Emine ile evlendi. Ancak Muhammed Ö. kıskançlık nedeniyle Emine Ö.’ye şiddet uygulamaya başladı. Şiddet gördüğü için psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan Emine Ö., 28 Ocak’ta 4’üncü kattaki evinin penceresinden atladı. Kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken ailesi evde çıkan not kâğıtlarını delil sunarak suç duyurusunda bulundu. Aile, Emine Ö.’nün eşini suçladığını öne sürerek, “Bu mektup savcılara verilip gereken yapılsın” yazdığını belirtti.

‘HER GÜN AĞLIYORUM’

Yaşam savaşı veren kadının yazdığı iddia edilen notlarda, “Hastalığım beni zaten bitirdi, her gün ağlıyorum. ‘Sana köpek muamelesi yapacağım’ dedi. Benim boşanma gibi niyetim yoktu. Beni hep dürtüyor, boşanacağız diyerek. En ufak bir şey olduğunda hemen beni dövüyor. 2 ay önce 60 tane ilaç içtim. Bana psikolojisi bozuk baskısı yapıyor. Evde güneşlikleri bile açamıyorum. Gelip kendisi açıyor. Ben cama yaklaşsam, ‘Cama dokunursan seni öldürürüm’ diyor. Yanına gelmeseydim, bana kezzap atacağını söyledi” cümleleri dikkat çekti.

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Emine Ö.’nün kardeşi Ömer Kanber, ablasının Muhammed Ö. yüzünden yaşamına son verdiğini iddia ederek “Ablamın psikolojisini bozup hayatını zindana çevirdi. Muhammed Ö.’den şikâyetçiyiz. Ben ablama sahip çıkacağımı söyledim ama bu kişi ‘Kardeşine arabayla çarptırırım, iş giriş çıkış saatlerini biliyorum, babanı öldürtürüm’ gibi tehditlerde bulundu” dedi.

 

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#İstanbul#Not#Delil

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