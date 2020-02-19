Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? 19 Şubat İSKİ su kesintisi

İstanbul'un bazı mahallelerinde su kesintisi devam ediyor. Dün başlayan su kesintisinin ne kadar süre devam edeceği, kesintilerden etkilenen semtlerde oturan vatandaşlarca merak ediliyor. İşte, 19 Şubat İSKİ su kesintisi hakkında tüm ayrıntılar...

Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş'ta 18-19 Şubat'ta bazı bölgelere 24 saat su verilemeyecek. Su verilemeyecek bölgeler şu şekilde:

Kağıthane ilçesi: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim (Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.

Sarıyer ilçesi: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri’nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.

Beşiktaş ilçesi: Konaklar ve Levent Mahalleleri.