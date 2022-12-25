Kağıthane'de silah sesleri! Yoldan geçen Kuran kursu hocası hayatını kaybetti

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Olay, gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye araçlarıyla gelen bir grup etrafa silahlarıyla ateş açtı. O esnada cadde üzerindeki bir işletmeden tatlı alıp öğrencilerine götürmek için camiye doğru yürüyen kuran kursu hocası Ramazan Arslan(25) ve bir kişi yaralandı. Seken mermilerden biri de 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin camından geçerek duvara saplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 25 yaşındaki kuran kursu hocası Ramazan Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ramazan Arslan’ın cenazesi, adli tıpta yapılan incelemelerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak ikindi namazından sonra defnedilmek üzere Düzce’ye gönderildi. polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



"BURADA SÜREKLİ BÖYLE OLAYLAR OLUYOR"

Silah seslerini duyan Orhan Aksungur, "Akşam burası çok kalabalıktı, duyduğuma göre 2 kişinin vurulduğunu söylediler. Yaralananlardan birinin kuran kursunda eğitim veren Ramazan Hoca olduğunu söylediler. Öğrencilerine tatlı almak için gelen hocaya rastgele açılan kurşun denk gelmiş. Bu sokakta zaten her zaman böyle olaylar, rahatsızlıklar oluyor. Hayatını kaybeden hoca için herkes çok iyi birisi olduğunu söylüyordu. Ben kendisiyle tanışmıyordum ama kime sorsanız iyi bir insan olduğunu söylüyordu. Bu mahallede sürekli böyle olaylar oluyor. İki gün önce aynı yerde esnafı vurdular. Rastgele ateş edip gidiyorlar. Hangi çağda yaşıyoruz. Bu ne böyle, yetkililerden bu konuda yardım istiyorum. Saat gece 01.00’dan itibaren buralar berbat bir yer oluyor." dedi.

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