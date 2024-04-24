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Kağıthane’de şaşkına çeviren anlar! Ağaçlara zarar verdi, kaçtı

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#Kağıthane#İstanbul#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 10:56

İstanbul Kağıthane’de kimliği belirsiz bir kişi, kaldırım kenarında bulunan ağaçları sökmeye çalıştı. Başaramayınca da yanında bulunan tahtaları sökerek etrafa bağıran şahıs, ağaçlara zarar verdi.

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Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerce yaşanan olayda gece saatlerinde sokağa gelen bir şahıs, kaldırımda bulunan ağaçları sökmeye çalıştı. Ardından hızını alamayan şahıs, ağaçların yanında bulunan destek tahtalarını sökerek etrafa bağırmaya başladı. Elindeki tahta parçalarıyla ağaç dallarına vuran ve köklerini kazıyan adam ağaçlara büyük ölçüde zarar verdi. Şahıs ardından olay yerinden kaçtı. Yaşananları çevrede bulunan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti

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#Kağıthane#İstanbul#Polis

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