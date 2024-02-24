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Kağıthane’de 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerden bekçilere silahlı saldırı: 1 yaralı

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#Kağıthane#Polis#Bekçi
Kağıthane’de dur ihtarına uymayan şüphelilerden bekçilere silahlı saldırı: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 09:31

İstanbul Kağıthane'de, devriye gezen bekçiler şüpheli gördükleri motosikletli 2 kişiye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan 2 kişi, kaçmaya çalıştıkları sırada ateş ederek 1 bekçiyi yaraladı. Saldırganlar ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, saat 00.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde yaşandı. Devriye gezen bekçiler, şüpheli gördükleri motosikletli 2 kişiye 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli 2 kişi ihtara uymayarak kaçmaya çalıştıkları sırada bekçilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 bekçi yararlanırken saldırganlardan biri olay yerinde yakalandı. Diğer saldırgan ise saklandığı sokak arasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı bekçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel harekat polisleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarda bulundu. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. (DHA)

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#Kağıthane#Polis#Bekçi

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