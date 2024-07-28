KadÄ±nlar yÃ¶netimi ele geÃ§irdi, erkekler mehter takÄ±mÄ±yla kÃ¶yden Ã§Ä±ktÄ±

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Bursaâ€™nÄ±n Kestel ilÃ§esine baÄŸlÄ± kÄ±rsal KozluÃ¶ren Mahallesi'nde yapÄ±lan, geÃ§miÅŸi OsmanlÄ± dÃ¶nemlerine dayanan ve â€˜KadÄ±nlarÄ±n 1 gÃ¼nlÃ¼k saltanatÄ±â€™ olarak deÄŸerlendirilen, ÅŸenlikler bu yÄ±l coÅŸkulu ÅŸekilde kutlandÄ±.

'KozluÃ¶ren YaÄŸlÄ± GÃ¼reÅŸ ve KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ Pilav ÅženliÄŸi' kapsamÄ±nda sabah saatlerinde, Ã§ocuklar hariÃ§ tÃ¼m erkekleri, mehter takÄ±mÄ± eÅŸliÄŸinde mahallenin dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderen kadÄ±nlar, yÃ¶netimi ele geÃ§irdi.

Adet gereÄŸi yÄ±lda 1 gÃ¼n, kÃ¶y muhtarÄ±nÄ±n hanÄ±mÄ± eÅŸinin yerine muhtarlÄ±k iÅŸlerine bakarken, azalarÄ±n eÅŸleri ise kadÄ±n muhtara yardÄ±mcÄ± oluyor. KÃ¶yÃ¼n temel gÄ±da maddelerini karÅŸÄ±layan kÃ¶y bakkalÄ± ve kahvehaneyi ise bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne kadÄ±nlar iÅŸletiyor.

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GÃ¼n iÃ§inde kahvede oyun oynayan, salÄ±ncakta sallanan kadÄ±nlar, Ã§eÅŸitli illerden gelen kadÄ±nlara daha Ã¶nceden hazÄ±rladÄ±klarÄ±, etli bulgur pilavÄ± ve ayran ikram etti. AkÅŸam saatlerine kadar mahalleye giriÅŸleri yasak olan erkekler ise zamanlarÄ±nÄ± mahalle dÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼zenledikleri gÃ¼reÅŸ ÅŸenliklerini izleyip, gelen davetlileri aÄŸÄ±rlamakla geÃ§irdi.

'SABAH SAATLERÄ°NDE MEHTERANLA KÃ–YDEN Ã‡IKTIK'

523'Ã¼ncÃ¼ kez dÃ¼zenlenen etkinliklerde 15 yÄ±ldÄ±r gÃ¼reÅŸ ÅŸenliklerinin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KozluÃ¶ren Mahalle MuhtarÄ± Mehmet Ã‡alÄ±ÅŸkan, "Bu sene Kestel Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ferhat Erol'un verdiÄŸi destekle yaÄŸlÄ± gÃ¼reÅŸlerin organizasyonunu tekrar gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olduk.

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Bizler saat 09.00'da kÃ¶yden mehteranla beraber buraya hareket ettik. KadÄ±nlarÄ±mÄ±za bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne idareyi vererek burada etkinliÄŸe katÄ±ldÄ±k. Åžu anda muhtarÄ±n eÅŸi muhtar, azalarÄ±n eÅŸi aza, kahvecinin eÅŸi kahveci, bakkalÄ±n eÅŸi bakkal olmak Ã¼zere kadÄ±nlarÄ±mÄ±z da gelen misafirlerimize hizmet etmekte" dedi.

'ATALARIMIZ SAVAÅžA GÄ°TTÄ°ÄžÄ°NDE YÃ–NETÄ°MÄ° KADINLARA VERÄ°RMÄ°Åž'

Mahallenin OsmanlÄ± kÃ¶yÃ¼ olduÄŸunu belirten Ã‡alÄ±ÅŸkan, "Abdal Mehmet Dede tarafÄ±ndan kurulmuÅŸ. AtalarÄ±mÄ±zdan geliyor, bu adetimiz. SavaÅŸ zamanÄ±nda dedelerimiz savaÅŸa gittiÄŸinde kÃ¶yde kadÄ±nlara idareyi verirlermiÅŸ. Onlar da savaÅŸta ihtiyaÃ§ olan gÄ±da malzemelerini temin ederlermiÅŸ. O ÅŸekilde bir gelenek oldu" diye konuÅŸtu.

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'EÅžLERÄ°MÄ°ZÄ° UÄžURLADIK, JANDARMAYI KÃ–YÃœN GÄ°RÄ°ÅžÄ°NE KOYDUK'

Muhtar eÅŸinden sabah mazbatasÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Emine Ã‡alÄ±ÅŸkan, "DÄ±ÅŸarÄ±dan insanlar geliyor. EÄŸlencemiz olacak, Kuran okunacak. KÃ¶y halkÄ± ile el ele verip gerÃ§ekleÅŸtirdik. Sabah saatlerinde mazbatamÄ± eÅŸimden aldÄ±m. Ben muhtar oldum, kahvecinin hanÄ±mÄ± kahveci oldu, bakkalÄ±n hanÄ±mÄ± bakkal oldu. Yani her kadÄ±n eÅŸinin iÅŸini devraldÄ±.

EÅŸlerimizi mehteranla uÄŸurladÄ±k, jandarmamÄ±zÄ± da kÃ¶yÃ¼n giriÅŸine diktik, 'Giremezsiniz' dedik. Saat 18.30'a kadar erkekleri kÃ¶ye almÄ±yoruz. Erkeklerimiz kÃ¶yÃ¼n dÄ±ÅŸÄ±nda yaÄŸlÄ± gÃ¼reÅŸleri izliyor, biz de burada eÄŸleniyoruz. SalÄ±ncak kurduk, sallanÄ±yoruz, mevlidimiz var, mevlit okunacak, pilavlar yenecek sonrasÄ±nda genÃ§lerin eÄŸlenmesi iÃ§in mÃ¼zik Ã§alÄ±nacak" ifadelerini kullandÄ±.Â Â