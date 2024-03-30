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Kadını bıçakla tehdit edip otomobili gasbettiler! Otomobille dolaşırken yakalandılar

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#Beylikdüzü#Otomobil#Gasp
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 09:58

İstanbul Beylikdüzü'nde otomobil içinde bekleyen kadına bıçak çekerek aracı gasbeden Eren K. (24) ve Halil C.B. (25) gasbettikleri otomobille dolaşırken gözaltına alındılar.

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Beylikdüzü'nde 28 Mart Perşembe günü saat 02.30 sıralarında M.A.Y. otomobilinin gasbedildiği şikayetiyle emniyete başvurdu. M.A.Y.'nin emniyette verdiği ifadesinde "Marketten bir şeyler almak için durdum. Kontak anahtarını kız arkadaşıma vererek araçtan indim. Markette kasada alışveriş yaparken bir anda kız arkadaşımın çığlıklarını duydum. İki kişi onu bıçakla tehdit edip araçtan indirip otomobili aldılar" dediği öğrenildi.

GASBETTİKLERİ OTOMOBİLLE DOLAŞIRKEN YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda M.A.Y.'nin alışveriş yaptığı sırada hırsızların otomobili alarak uzaklaştığı anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Kadını bıçakla tehdit edip otomobili gasbettiler Otomobille dolaşırken yakalandılar

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Polis şüphelilerin izini Esenyurt ilçesinde buldu. Şüpheliler Eren K. (24) ve Halil C.B. (25) gasbettikleri otomobille dolaşırken gözaltına alındılar. İki şüphelinin de daha önceden suç kayıtları olduğu belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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#Beylikdüzü#Otomobil#Gasp

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