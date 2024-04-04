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Eli bıçaklı kişi polise 'sarılalım' dedi; ortaya bu görüntü çıktı

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#İstanbul#Sultangazi#Polis
Eli bıçaklı kişi polise sarılalım dedi; ortaya bu görüntü çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 13:35

Sultangazi'de, elinde bıçakla polise zor anlar yaşatan Yasin T., kadın polisin sarılma sözü üzerine elindeki bıçağı yere atıp, koşarak sarıldı.

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Olay, Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde elinde bıçakla çevreye rahatsızlık veren kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bu kişinin bir gün önce kaybolan zihinsel engelli Yasin olduğunu belirledi.

Eli bıçaklı kişi polise sarılalım dedi; ortaya bu görüntü çıktı

"BANA SARILACAK MISIN" İSTEDİĞİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Yasin T., elinde bıçağı polislere uzatarak, yanına yaklaştırmadı. Bunun üzerine kadın polis, Yasin T.'yi ikna etmeye çalıştı. Yasin T.'nin, 'Bana yüzük alacak mısın?' isteğine olumlu cevap veren kadın polis, elindeki bıçağı bırakmasını istedi. Yasin T., bu kez de kadın polise, 'Bana sarılacak mısın?' isteğinde bulundu. Polisin bu isteğe de olumlu cevap vermesi üzerine elindeki bıçağı yere atan Yasin T., koşarak kadın polise sarıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Eli bıçaklı kişi polise sarılalım dedi; ortaya bu görüntü çıktı

KAYIP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Yasin T.'nin, bir gün önce ailesiyle birlikte yaşadığı Arnavutköy'de ayrılarak kaybolduğu öğrenildi. Polis, Yasin T.'nin ailesine ulaşarak durumdan haberdar etti. Yasin T. işlemlerin ardından, polis merkezi amirliğine gelen babasına teslim edildi.

 

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#İstanbul#Sultangazi#Polis

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