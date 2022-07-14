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Kadın cinayetine indirim yağmuru... Haksız tahrik iyi hal ve sadakatsizlik

#Kadın Cinayeti#Mahkeme#Karar
Kadın cinayetine indirim yağmuru... Haksız tahrik iyi hal ve sadakatsizlik

Kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldıktan bir gün sonra öldürülen Meryem Karaca cinayetinde, Yargıtay tartışmalı bir karara imza attı. Dosyaya göre, Ankara’da yaşayan Hasan Karaca, 1 Ekim 2018’de, 3 çocuk annesi olan eşi Meryem Karaca’yı “Seni evde görmek istemiyorum, Ankara’yı terk etmezsen seni öldürürüm” diyerek gözüne yumruk attı. Meryem, kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

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BİR GÜN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Karardan bir gün sonra Hasan Karaca, iddiasına göre çocuklarını görmek ve eşyalarını almak için eve geldi. Eşinin kendisine hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada sanık, eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Çocukları ifadeyi doğruladı.

ALT SINIRDAN İNDİRİM

Mahkeme, 12 Haziran 2020’de oy çokluğuyla, Karaca’ya ağırlaştırılmış müebbet verdi. Daha sonra alt sınırdan haksız tahrik indirimi yaptı ve cezayı 24 yıla indirdi. İyi hal indirimi de uygulayarak cezayı 20 yıla düşürdü. Kadının bir erkekle mesajlaşlaşmasını haksız tahrik gerekçesi gösterdi. 

‘SANIK RAHATSIZ OLDU’

Kararın temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nde yapıldı. Yargıtay kararında, “maktulenin başka erkeklerle telefonda iletişim kurduğunu gören sanığın bundan rahatsız olduğu” belirtildi. Kararda “Maktulden sanığa yönelen haksız söz ve davranışlar ile evlilik birliği içindeki sadakatsiz davranışların ulaştığı boyut dikkate alındığında” daha fazla tahrik indirimi yapılması gerektiği savunuldu. Yeniden yargılama yapan mahkeme de sanığa verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından haksız tahrik indirimi yaparak cezayı 21 yıla düşürdü. Daha sonra bu cezadan da iyi hal indirimi yaparak 17 yıl 6 aya indirdi.

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HÂKİMİN ŞERHİ: KENDİNİ SAVUNAMAZ Kİ

KARARIN temyiz incelemesinden önce, mahkemenin 12 Haziran 2020 tarihli kararında kadın hâkim, sanık hakkında yapılan haksız tahrik indirimine çarpıcı gerekçelerle karşı çıktı. Hâkim muhalefet şerhinde, sanığın, maktulenin kendisini aldattığı, evden gitmediği ve olay anında kendisine hakaret ettiği gerekçeleriyle öldürdüğünü anlattığını belirtti. Hâkim, “Erkeklerin cezadan kurtulmak ya da indirim amacıyla benzer savunmalar yaptığı, maktulenin aksini iddia etmesinin artık mümkün olmadığını” vurguladı.

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#Kadın Cinayeti#Mahkeme#Karar

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