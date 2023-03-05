Kaçkarlarda kayakçıların üzerine çığ düştü

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Tur kafilesi Yusufeli ilçesi Yaylalar köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında dün saat 15.00 sıralarında kayak yaparlarken üzerlerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ altında kalan tur kafilesinden Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ve Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak yaşamını yitirdi, 7 kayakçı ise yaralı kurtarıldı. Yaralı kurtarılan kayakçılar hastaneye kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Mustafa Tekin’in, ekibiyle Erzurum’dan deprem bölgesi Malatya’ya giderek, 19 kişinin enkaz altından sağ kurtarılması çalışmalarına da eşlik ettiği öğrenildi.