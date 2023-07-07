Kaçak göçmen avını takip ettik... Plajda, garda, otobanda...

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İSTANBUL’da alınan yeni karar uyarınca kaçak göçmenlere yönelik denetimler tüm hızıyla sürüyor. Salı gecesi başlayan denetimlerde 354, dün ve önceki gün ise 722 kaçak göçmen yakalandı. Polis denetimin kapsamını da genişleterek sadece akşamları ve bazı ilçelerde değil tüm İstanbul’a ve tüm güne yaydı. Sosyal medyada tepkilere neden olan kaçak göçmenlerin plaj görüntüleri üzerine de kumsallara inildi.

DEPORT MERKEZİNE...

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Deniz Limanı ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlükleri’nin katılımıyla 3 gündür yapılan denetimlerde toplam 1076 kaçak göçmen gözaltına alındı. Çoğunluğu Pakistan, Afganistan ve Suriyeli olan göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne bağlı Deport (Geri Gönderme) Merkezleri’ne teslim edildi.

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Sosyal medyada yayılan plajlardaki göçmen kalabalığı görüntüleri üzerine polis denetimlerini sahillerde yoğunlaştırdı. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Menekşe’deki plajlarda kontrol yaptı.

İSTANBUL POLİSİ ALARMDA

- İlk 3 günde kaçak göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu başta olmak üzere İstanbul’un tüm ilçeleri denetimden geçirildi. İstanbul Boğazı’nda da 25 tur teknesi denetlendi. Kimlik kontrollerinde çoğunluğu Pakistan, Afganistan ve Suriyeli olan 1076 kaçak göçmen yakalandı. Evraklarının süresinin dolduğu belirlenen 12 tekne hakkında idari işlem yapıldı. Gözaltına alınan kaçak göçmenler hemen sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

HÜRRİYET İZLEDİ

- Hürriyet muhabiri Emin Mert Kırarslan, polisin yaptığı denetimleri yerinde izledi Polisin kaçak göçmenleri gözaltına almasına tanıklık ederek fotoğrafladı.

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KAÇAMADILAR

İSTANBUL polisinin dün denetim yaptığı önemli noktalardan biri de Esenyurt Meydanı’ydı. Polis kimlik ve belge kontrolü yaparak kaçak göçmen olduğunu belirlediği yabancı uyruklu kişileri gözaltına aldı. Polisi görünce kaçmaya çalışanlar da gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

NARKOTİK DENETİMİ DE VARDI

- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam kent genelinde ilçe emniyet müdürlükleri, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla uyuşturucu denetimi yaptı. Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı denetimlerde araçlar ve şüpheli kişiler didik didik arandı.

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Bin 478 kişi ve 475 araçta denetim yapıldı. 3 aranan kişi ve 2 İl Göç İdaresi’nden aranan kişi yakalandı. 4 araca trafik yönünden idari işlem yapıldı. 3 tabanca, 712 gram esrar, 1 kilo 796 gram bonzai, 119 ecstasy, 214 sentetik ecza, 193 gram kokain olmak üzere 2 kilo 701 gram uyuşturucu madde ve 333 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.