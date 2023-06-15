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Kaçak botoks baskını

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#Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü#Laçak Botoks#Merdiven Altı Estetik
Kaçak botoks baskını
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sosyal medyada botoks ürünleri sattığına yönelik bilgi aldı.

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Alınan bilginin ardından araştırma başlatan ekipler, sosyal medyadan satılan ürünlerin yurtdışından kaçak olarak ülkeye sokulduğunu belirledi. Bu ürünlerin de merdiven altı estetik merkezlerinde satıldığına yönelik bilgiler elde edildi. Bu ürünlerin İstanbul Bakırköy’de bir adreste depolandığını belirleyen ekipler baskın düzenledi. Baskında 2 kişi gözaltına alınırken, aramalarda, sağlıksız koşullarda tutulan 2 bin 44 adet botoks ilacı ve 893 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi. Ele geçen ürünlerin piyasa değerinin 4.5 milyon TL olduğu belirlenirken, kaçak ürünlerin sahte mi yoksa orijinal mi olduğuna yönelik araştırmanın sürdüğü belirtildi.

ÖLÜMLER YAŞANMIŞTI

Yetkililer geçen yıllarda yaşanan botoks ölümlerine dikkat çekerek Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ve yetkili merkezler dışında ürünlerin kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu. Beylikdüzü’nde geçen yıl kalçasına botoks yaptıran Kübra Boyraz Solmazgül (38), geçen mart ayında da Tuzla’da mide botoksu yaptıran Türkmenistanlı Aylar Korhanova yaşamını yitirmişti.

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#Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü#Laçak Botoks#Merdiven Altı Estetik

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