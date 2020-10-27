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Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

Kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

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Kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
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ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde kırsal mahallelerde elektrik trafolarından kablo çalan iki kişi tutuklandı.

Darıca ve Başdeğirmen kırsal mahallelerinde bulunan elektrik trafolarına ait kabloların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ilçe kırsalında İ.B. ve K.B., gözaltına alındı. Yanlarında çalıntı kablolar ile yakalanan şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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