‘Kabinli taksi’ talebi... Taksicilerden cinayete büyük tepki

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İstanbul’da taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek (58), önceki gün Kadıköy’de kendisini durduran İran asıllı müşteri Yoosef Bagherian Gharehtapeh’i (42) aracına aldı. Taksinin ön koltuğuna oturan Yoosef Bagherian Gharehtapeh, Sarıyer’e girmek istediğini söyledi. İddiaya göre madde etkisi altında olan İranlı Gharehtapeh ineceği yer yaklaşırken 18.00 sıralarında araç içerisinde tartışma yaşandı. İranlı, Yanıkyürek’i bıçaklamaya başladı. Yanıkyürek kemeri takılı olduğu için kaçamadı. 12 kez bıçakladığı Yanıkyürek’i kemerini çözüp hareket halindeki taksiden yola atan Gharehtapeh, gasp ettiği araçla olay yerinden kaçtı. Yanıkyürek olay yerinde hayatını kaybetti.

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CENAZEDE ‘SARI EYLEM’

Polis ekipleri, Yoosef Bagherian Gharehtapeh’i Maslak’ta gasp etiği takside yakalayıp gözaltına aldı. Üzerinden uyuşturucu madde ve yüzlük, iki yüzlük çok sayıda banknot çıkan İranlı saldırganın emniyetteki ifadesinde ücret nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Taksi şoförü Yanıkyürek’in öldürüldüğü haberini alan meslektaşları gece yarısı Kadıköy’de konvoy oluşturarak eylem yaptı. Taksicilerin tepkisi dün sabah da dinmedi. Yanıkyürek’in cenazesinin Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlıklar Müdürlüğü Gasılhanesine getirilmesi sırasında da yüzlerce taksici konvoy yaparak eşlik etti. Yapılan incelemede Yanıkyürek’in vücudunda 12 bıçak darbesi ve ellerinde kesikler tespit edildi. Yanıkyürek, öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedildi. Yoosef Bagherian Gharehtapeh, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gharehtapeh’in, 11 Şubat 2024’te turist vizesiyle Hakkari’den Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

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Yanıkyürek’i canice katleden Yoosef Bagherian Gharehtapeh emniyetten adliyeye böyle götürüldü.

‘KABİNLER İÇİN KOLAYLIK SAĞLANMALI’

- Yanıkyürek’in cenazesini teslim alan akrabası ve aynı zamanda kendisi de 30 yıllık taksici olan Selahattin Taşdelen şunları söyledi: “Güvenlik için kabinli taksi istiyoruz, emniyet kemeri konusunda da taksiciler için bu tip durumlar düşünülerek zorunluluk kaldırılsın istiyoruz. Araçlardaki acil durum butonları güvenlik için yetersiz.”

Cenazeye katılan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksiciler için kabinli taksi istediklerini belirterek “Yetkililerimizden, Bakanlıklarımızdan, İBB’den isteğimiz, can güvenliğimizin sağlanması için kabinli araçların tarafımıza ekonomik koşullarda kolaylık sağlanarak temin edilmesidir” dedi.

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Eyüp Aksu

UYGULAMADAN ŞİKÂYETÇİLER

Araçtaki tartışmanın taksi uygulaması yüzünden başladığını iddia eden bir taksi şoförü ise “Uygulama kapsamında ayrıca 20 lira para alınıyor. Ücret 230 liraysa, şoför 250 istiyor. Ücreti taksimetrede gören vatandaş ödemek istemiyor. Taksi uygulamasından şikayetçiyiz” diye konuştu.