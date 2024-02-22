KAAN gökyüzüyle buluştu... 8 bin feet’te 13 dakika uçtu

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Türk Havacılık Uzay Sanayisi (TUSAŞ) öncülüğünde yerli ve milli imkânlarla üretilen ilk savaş uçağı olma özelliği taşıyan KAAN, Türk savunma sanayisinde tarihe adını yazdırdı. KAAN’la düşük görünürlük, motor ısısının dışarıya yansımaması, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarında kabiliyet kazanılmış olacak.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI

KAAN ile Türkiye ayrıca, 5’inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini aldı. Dünyada 5. nesil savaş uçağı üreten ülkeler arasında ABD, Rusya, Çin gibi ülkeler buluyor. Bir savaş uçağının 5. nesil olabilmesi için bazı karakteristik özeliklerinin bulunması gerekiyor. Bunlar arasında düşük radar iz düşümü, tüm silahlarının gizlenebilir olması, yüksek performanslı ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olması ve gelişmiş teknolojik altyapıya sahip olması geliyor.

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İLK TESLİMAT 2028’DE

KAAN, Türk Hava Kuvvetleri’nin harekât kapasitesinin güçlendirilmesine ve stratejik askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak. 2028’de Hava Kuvvetleri’ne 20 adet teslim edilmesi planlanan KAAN’ın 2029 itibarıyla ise ayda 2 adet üretilmesi öngörülüyor. TSK envanterinden 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini de alabilecek.





UZMANLAR HÜRRİYET’E DEĞERLENDİRDİ

KRİTİK BİR EŞİK AŞILDI

* Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş: “Johnson Mektubu’ndan bu yana Türkiye olarak milli muharip uçak üretmek için mücadele içindeyiz. KAAN’ı uçurmak çok önemli bir noktaydı. 2030-2032’lerde kendi motorumuzu üretmiş olacağız. Ayda 2 uçak üretimiyle biz 2040 yılında 300 uçağa ulaşmış olacağız. 300 uçakla Türkiye’yi tam manasıyla korur hale geleceğiz. Dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılamamız için 1000’in üzerinde üretmemiz lazım. Bunu yaptığımız takdirde küresel güce geçeceğiz.”

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* Emekli Tümgeneral Dr. Güray Alpar: “Türkiye’ye bir vidanın verilmediği zamanlar oldu, o günlerden bu duruma gelindi. KAAN’ın uçuşuyla devrim niteliğinde bir adım atıldığını söyleyebiliriz. Havacılıkta kritik bir eşik daha aşıldı, bunlar Türkiye’nin kazandığı değerlerdir. Önemli olan havacılıkta teknoloji elde etmek, bundan 40 yıl sonra yapacağımız uçaklarda KAAN’ın teknolojisinden yararlanacağız.”

SİYASİLERDEN TEBRİK MESAJLARI

‘TÜRKİYE’NİN ÇELİK KANATLARI’

* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Milli Muharip Uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu gurur projesini ülkemize kazandıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nı kutluyorum.”

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* CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “1973’ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN’ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun.”

* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “KAAN, Türkiye Yüzyılı’nın semalarını koruyacak, yeni teknolojilerin öncüsü olacak. Milli muharip uçağımız KAAN’ı geliştiren ve üreten TUSAŞ ekibini tebrik ediyorum.”

* Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: “Türk’ün çelik kanatları gökyüzünde! Boyumuz boylansın, soyumuz soylansın. Hak ile, adaletle yeryüzü aydınlansın…”

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SELÇUK BAYRAKTAR: VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KAAN’ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlaması sonrası, ‘Köklerden göklere... Bu tarihi uçuşta emeği geçen tüm Türk Havacılık Uzay Sanayii ekibini gönülden tebrik ediyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun’ açıklamasında bulundu.

DÜNYADA MANŞET

BİR DÖNÜM NOKTASI

KAAN’ın uçuşunu Dünya da yakından izledi. ABD merkezli Bloomberg ‘Türkiye’nin Beşinci Nesil Savaş Uçağı Kaan İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi’ manşetini attı.

Haberde, ‘Uçuş Türkiye’nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu’ denildi. Askeri teknolojiler üzerine yaptığı analizler ile bilinen Defence Blog, ‘Türkiye’nin yeni nesil savaş uçağı KAAN’ın prototipi ilk uçuşunu başarıyla tamamladı’ dedi. Yunan Proto Thema ‘Türk analistler, seri üretiminin 10 yıl süreceğini ancak uçağın F-35’ten üstün olduğunu söylüyor’ dedi. Bir başka Yunan yayın organı Ethnos, ‘Yeni Türk savaş uçağı uçuruldu - Yapay zekâyla, dronlarla çalışıyor’ manşetini attı. Haberde, ‘KAAN savaş uçağı Türk savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri’ yorumuna yer verildi.