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Gündem
Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 16:49 | Son Güncelleme:

Jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken yakayı ele verdi

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Jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken yakayı ele verdi

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir kurumda özel güvenlik görevlisi olan M.S, jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yaptığı çalışma sonucu, bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.S. isimli şüphelinin jeneratörlerden akaryakıt çalarak sattığını tespit etti. Şüpheli, 800 litre çalıntı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı. Hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'nitelikli hırsızlık' suçlarından adli işlem yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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