Jeneratörden çaldığı akaryakıtı satarken yakayı ele verdi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yaptığı çalışma sonucu, bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan M.S. isimli şüphelinin jeneratörlerden akaryakıt çalarak sattığını tespit etti. Şüpheli, 800 litre çalıntı akaryakıtı satarken suçüstü yakalandı. Hakkında 'nitelikli dolandırıcılık', 'nitelikli hırsızlık' suçlarından adli işlem yapılan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara