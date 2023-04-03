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Jeannah’ın annesine son mesajı: Beni öldürebilirler

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#Karabük#Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga#Cinayet
Jeannah’ın annesine son mesajı: Beni öldürebilirler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 07:00

Karabük’te cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın kaybolmadan bir gün önce annesine sesli mesaj attığı ortaya çıktı. Dinabongho mesajlarda “Burada bize nasıl davrandıklarını bilmiyorsun. Beni öldürebilirler” demiş.

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Türkiye’ye 3 ay önce gelen Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi olan Gabonlu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın (17) geçen hafta Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunmuştu. Ön otopsi raporundaki bulguları paylaşan Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızda cinsel istismar izine rastlanılmadığını, ölümün suda boğularak meydana geldiğini belirtti. Soruşturmayı yürüten ekipler kameraları izlerken genç kızın kıyafetleri ve vücudundan alınan örnekler kriminal incelemeye alındı.

ELÇİLİK NOTA VERDİ

Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin, Dışişleri Bakanlığı’na genç kızın ölümüyle ilgili gelişmelerin bildirilmesi ve konunun takip edilmesi için nota verdiği öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma kapsamındaki bilgilerin gizliliğinin korunması için mahkemeye kısıtlılık kararı talebiyle başvurdu. Mahkeme, talebi kabul etti. Karar ile birlikte Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ni temsil eden avukat Kerim Bahadır Şeker’in dosya içeriğinden örnek alması ve dosyayı inceleme yetkisi kısıtlandı.

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Jeannah’ın annesine son mesajı: Beni öldürebilirler
Ölen genç kızın arkadaşları ise Karabük Üniversitesi içinde “Dina için adalet” sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

‘SANA YALVARIYORUM’

Dinabongho’nun annesine kaybolmadan 1 gün önce attığı sesli mesajlar ortaya çıktı. Genç kız, sesli mesajlarında, “Sınavı geçersem, Sakarya’da okumamın önünde hiçbir engel olmadığını söylediler. Bırak gideyim sana yalvarıyorum anneciğim. Burada bize nasıl davrandıklarını bilmiyorsun, bildiğin gibi değil. Beni öldürebilirler. Burada kalmak istemiyorum” ifadeleri yer aldı. Annenin Dinabongho’ya Sakarya’ya gitmesi yönünde olumlu cevap vermediği de öğrenildi. 

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#Karabük#Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga#Cinayet

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