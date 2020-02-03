Haber Giriş: 03.02.2020 - 12:56,
İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi - İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'in birçok ilçesine planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su verilemiyor. İZSU'nun internet sitesi üzerinde yer alan planlı kesinti programına göre, Bergama, Narlıdere, Gördes, Kırkağaç ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?
GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. 3 Şubat tarihli su kesintisi listesini paylaştı. Yayınlanan planlı su kesintisi programında kesintiden etkilenecek mahalleler, kesintinin başlama- bitiş saati ve nedeni gibi bilgiler yer alıyor. İzmir'de sabah saatlerinde başlayan su kesintileri bazı ilçelerde akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?
|TARİH
|BAŞLAMA SAATİ
|BİTİŞ SAATİ
|KESİNTİ NEDENİ
|KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
|3.02.2020
|08:30
|10:00
|ARIZA ONARIM BAKIM
|ULUCAMİ, EFENDİ, KETHÜDA MAHALLESİNİN BİR KISMI, HASHOCA, ŞEYHİSA, CUMHURİYET, HACIİSHAK MAHALLELERİ
|3.02.2020
|09:00
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|YENİ MAHALLE
|3.02.2020
|09:00
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|KIRKAĞAÇ HACET MAHALLESİ TR 1 - ARMUTÇUK MAHALLESİ TR 1 - UEDAŞ HALKAPINAR VE EĞRİDERE TRAFOLARI
|3.02.2020
|09:00
|11:00
|ARIZA ONARIM BAKIM
|MALAZ MAHALLESİ TR-1 MALAZ BAĞBAŞI TR-1 ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
|3.02.2020
|09:00
|17:00
|ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI
|LÜTFİYE MAHALLESİ TARIM SULAMA ALANLARI VE İŞLETMELER
|3.02.2020
|09:00
|17:00
|YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI
|DAĞHACIYUSUF MAHALLESİ TR-1 (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
|3.02.2020
|09:00
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|BARIŞ ,TREBOLU, KURŞUNLU, BAHÇECİK,KARAAĞAÇ MAHALLELERİNİN TAMAMI ,FESTİVA ALIŞ VERİŞ MERKEZİ, JEOTERMAL MERKEZİ, KURŞUNLU PİKNİK ALANI, FRİDA SU, FRİDA KURŞUNLU TESİSLERİ, ŞENDİL OTOMATİV, LİDYA SARDES OTEL, TRAFİK YÖN İKAZ UYARI IŞIKLARI, BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA VE TİCARETHANELER
|3.02.2020
|09:00
|10:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|CAFERBEY EVREN MAHALLESİ, GÜVEN BLOK , ONUŞLAR TAVUK, GÜRKAN BLOK, SOĞUK HAVA DEPOSU, MRT ŞEN, İLHANLAR GIDA, BAHÇEŞEHİR OKULLARI, BARIŞ TREBOLU MAHALLESİ, GÜLNAR SİTELERİ, GİRGİNLER ÖZEL TRAFO
|3.02.2020
|09:00
|12:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|ARDA MAHALLLESİ YARHASANLAR MAHALLESİ PEKER MAHALLESİ
|3.02.2020
|09:00
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|FUNDACIK DAĞYAKA MAHALLESİ TR-1
|3.02.2020
|09:00
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|SİNDELLİ, SÜLEYMANKÖY, SABANCILAR, SIRTKÖY, EVKAFTEPE, SAKARKAYA, BÜKNÜŞ, ARABACIBOZKÖY, MSV MADENCİLİK, BUSMER MADENCİLİK, EVKAFTEPE MERMER, SÜLEYMANKÖY ORMAN İŞLETME, TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ
|3.02.2020
|09:00
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|ŞATIRLAR MAHALLESİ
|3.02.2020
|09:00
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|KEÇİLİKÖY MAHALLESİ
|3.02.2020
|09:00
|17:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|HACIİSHAK MAHALLESİ 15 SK SONU KARAOSMANOĞLU SAN SİT , BURSA DOĞALTAŞ, TARİŞ, ÇİMBETON, İMT MÜHENDİSLİK, KENT BETON, DERYA UN, YEŞİL ENERJİ, BATIÇİM, AYMER, ÇORLU HAZOĞULLARI BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ, BENZİNLİKLER, KAYALI SOĞUK HAVA DEPOSU VE İŞLETMELER
|3.02.2020
|09:00
|17:00
|YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI
|ZİYANLAR MAHALLESİ
|3.02.2020
|10:00
|13:00
|ARIZA ONARIM BAKIM
|ESKİN MAHALLESİ KARAÇAĞIL
|3.02.2020
|11:00
|15:00
|ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI
|CUMHURİYET VE HACIİSHAK MAHALLELERİ 251-254-255-257-258-256/1-252-253-251/1-256/3-250-249/3-249/8-249/2-249/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
|3.02.2020
|12:00
|14:00
|ARIZA ONARIM BAKIM
|EFENDİLİ MAHALLESİ TR-1 EFENDİLİ ESENYURT MAHALLESİ TR-1 ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
|3.02.2020
|15:00
|17:00
|ARIZA ONARIM BAKIM
|OĞULDURUK MAHALLESİ TR-1 HASYURT MAHALLESİ TR-1 AKYAR MAHALLESİ TR-1 ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
|3.02.2020
|17:00
|18:00
|TESİS ÇALIŞMASI
|CAFERBEY EVREN MAHALLESİ, GÜVEN BLOK , ONUŞLAR TAVUK, GÜRKAN BLOK, SOĞUK HAVA DEPOSU, MRT ŞEN, İLHANLAR GIDA, BAHÇEŞEHİR OKULLARI, BARIŞ TREBOLU MAHALLESİ, GÜLNAR SİTELERİ, GİRGİNLER ÖZEL TRAFO
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle