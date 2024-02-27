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İzmir'deki cinayette çarpıcı detay: Aynı kıza arkadaşlık teklif etmişler

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#İzmir#Cinayet#İzmir Haberleri
İzmirdeki cinayette çarpıcı detay: Aynı kıza arkadaşlık teklif etmişler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 16:50

İzmir'de tartıştığı üniversite öğrencisi Nebi Özdemir'i (22) bıçaklayarak öldüren şüpheli O.G. (19), adliyeye sevk edildi. O.G.'nin polisteki ifadesinde, Özdemir ile aynı kıza arkadaşlık teklif ettikleri için aralarında husumet olduğunu, sokakta karşılaşınca da çıkan kavgada olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Sarıyer Mahallesi 5714/42'nci Sokak'ta meydana geldi. Gaziantep'ten gelen Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı'nda okuyan Nebi Özdemir, sokakta O.G. ile karşılaştı.

İzmirdeki cinayette çarpıcı detay: Aynı kıza arkadaşlık teklif etmişler

İddiaya göre, ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.G., yanındaki bıçakla Özdemir'i 2 bacağı ve göğsünden bıçakladı. Özdemir yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmirdeki cinayette çarpıcı detay: Aynı kıza arkadaşlık teklif etmişler

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Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O.G., polis ekiplerinin çalışmasıyla Güzelbahçe ilçesinde, suç aletiyle yakaladı. Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen O.G.'nin ifadesinde; Nebi Özdemir ile bir süre önce aynı kıza arkadaşlık teklif ettikleri için aralarında husumet olduğunu, sokakta karşılaşınca da çıkan kavgada olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.G., adliyeye sevk edildi.

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#İzmir#Cinayet#İzmir Haberleri

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