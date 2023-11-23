İzmir'de yakalanan Mehmet Kamış adliyeye sevk edildi

Haberin Devamı

İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'darbe çağrışımı davası'nın önde gelen sanıkları arasında yer alan ve hakkında yakalama kararı bulunan kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Mehmet Kamış'ın İzmir'de saklandığını belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), yaptıkları ortak operasyonla şüphelinin kaldığı Çeşme'deki adrese dün operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Kamış, İstanbul'a getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.