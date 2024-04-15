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İzmir'de trans bireye kâbusu yaşatmışlardı: Gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

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#İzmir#Darp#Gasp
İzmirde trans bireye kâbusu yaşatmışlardı: Gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 17:29

İzmir’in Konak ilçesinde, trans bireyin çantasının gasp edilerek kalabalık grup tarafından darp edilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Olay, geçtiğimiz perşembe günü Konak ilçesi Alsancak Semti’nde meydana geldi. Trans bireyin çantasının gasp edilerek kalabalık bir grup tarafından darp edildiği anlara dair cep telefon kamerasına ait görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen; H.Ö. (19), Y.İ. (19), Y.S. (16), H.Ö. (16), U.R. (18) ve M.B. (16) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmirde trans bireye kâbusu yaşatmışlardı: Gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

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#İzmir#Darp#Gasp

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