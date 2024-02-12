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İzmir'de taksiciye saldıran şüpheli yakalandı

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#İzmir#Taksi#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 16:25

İzmir'in Konak ilçesinde yirmi üç yaşındaki taksi şoförü Kaya Özer'i yumruklayıp, darbeden M.A. (26), polis ekiplerince yakalandı. Kadın yolcunun erkek arkadaşı olduğu bildirilen M.A.'nın, polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Olay, 10 Şubat'ta saat 00.50 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3514 Sokak'ta meydana geldi. Taksici Kaya Özer, bir kadını müşteri olarak 35 T 5201 plakalı aracına aldı. 100 metre kadar gittikten sonra kadın inmek istediğini belirtip, Özer'den durmasını istedi. Kaya Özer, taksinin arkasından koşarak gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan Özer, darp raporu alıp, Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

İzmirde taksiciye saldıran şüpheli yakalandı

Saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin M.A. (26) olduğu belirlendi. M.A., bugün saat 15.00 sıralarında Bornova'da saklandığı bir evde yakalanıp, gözaltına alındı.  (DHA)

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#İzmir#Taksi#Kavga

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