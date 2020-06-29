İzmir’de sular ne zaman gelecek? İZSU su kesintisi programı (Seferihisar, Torbalı, Ödemiş, Bornova...)

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamaya göre İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU 29 Haziran tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. Planlı kesinti programına göre, Aliağa, Balçova, Bayındır, Bornova, Beydağ, Çeşme, Dikili, Kemalpaşa, Ödenmiş, Seferihisar, Torbalı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir’de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU'nin resmi sayfası üzerinden yapılan su kesintisi programı...

ALİAĞA ÇALTILIDERE 29.06.2020 saat 08:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ÇALTILIDERE YE SU VERİLEMİYOR BALÇOVA EĞİTİM 29.06.2020 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası YAMAC NAZIM SOKAK BASINDAKİ HAT VANASI KAPALI ARZA SEBEBİYLE BAYINDIR ZEYTİNOVA 29.06.2020 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BEYDAĞ YUKARIAKTEPE 29.06.2020 saat 08:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır. Diğer YUKARIAKTEPE MAHALLESİNİ BESLEYEN İÇME SUYU KUYULARININ VERİMİNİN AZALMASI VE ÖNGÖRÜLEMEYEN AŞIRI TÜKETİM DOLAYISIYLA SU DAĞITIM SİSTEMİNDE DENGESİZLİKLER OLUŞMAKTADIR. BU NEDENLE MAHALLENİN BAZI BÖLGELERİNDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VEYA BÖLGESEL SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR. BORNOVA KAZIMDİRİK 29.06.2020 saat 10:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 297 SK. İÇİ ARIZADAN DOLAYI KAPATILDI. ÇEŞME DALYAN 29.05.2020 saat 01:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 4000 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLASYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY 29.06.2020 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası Salimbey mahallesi 49 sokaktaki ana boru arızasından dolayı ismetpaşa, gazipaşa, salimbey mahallelerinin üst kısımlarında 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. KEMALPAŞA YENİ 29.06.2020 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BAĞYURDU YENİ MAH. ANA BORU ARIZASI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ ÖDEMİŞ YENİCEKÖY, KAYAKÖY, İLKKURŞUN, DEMİRCİLİ, YENİKÖY, SEYREKLİ, SEKİKÖY, YUSUFDERE, DEREUZUNYER, BEBEKLER, ÜZÜMLÜ, TOSUNLAR 29.06.2020 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI , YENİCEKÖY, HORZUM, KAYAKÖY, İLKKURŞUN, YUSUFDERE, SEKIKÖY, ŞIRINKÖY, YENIKÖY, DEMIRCILI, KARADOĞAN, ORTAKÖY, SEYREKLI, KARAKOVA, VELILER, SÜLEYMANLAR, KIZILCA, KERPIÇLIK, TOSNLAR, DEREBEBEKLER, DEREUZUNYER, ÜZÜMLÜ MAHALLELERINDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ GERELİ, ÜÇKONAK, KUTLUBEYLER, CEVİZALAN, BUCAK 29.06.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI GERELİ, ÜÇKONAK, KUTLUBEYLER, CEVİZALAN. BUCAK MAHALLELERİNSE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. SEFERİHİSAR TEPECİK 29.06.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1074 SOKAK ANA BORU PATLAĞI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR. SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY 29.06.2020 saat 10:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi 97/1 SOKAK DOĞALGAZ ÇALIŞANLARI TERAFINDAN İZSUYA AİT ANA ŞEBEKE HATTI PATLATILMIŞTIR. TORBALI FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL PAŞA 29.06.2020 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ayrancıların:FEVZİ ÇAKMAK MH. TAMAMI M. KEMAL PAŞA NIN BAZI KESİMLERİNE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .