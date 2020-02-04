İzmir’de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Şubat elektrik kesintisi programı

İzmir'in Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Çiğli, Karabağlar, Kemalpaşa, Narlıdere, Ödemiş ve Torbalı 4 Şubat'ta bazı bölgelere su verilemeyecek. İZSU'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı ilçelerde sabah başlayan su kesintisi akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki, İzmir’de sular ne zaman gelecek?

ALİAĞA YALI 04.02.2020 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ALİAĞA YALI MAHALLESİ 125 SOKAKTAKİ ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 2 SAAT KESİNTİ OLACAKTIR BAYINDIR KURT 04.02.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Yangın Hidrantı Yangın hidrant imalatından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır. BAYRAKLI ALPASLAN 04.02.2020 saat 09:25 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. Şebeke Yenileme/Döşeme 1620/14 SOKAK İÇİ İÇİN BORNOVA KAZIMDİRİK 04.02.2020 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası MUSTAFA KEMAL CAD. İLE 152SK. KVŞ. VANA KAPANDI. BORNOVA BİRLİK, KOŞUKAVAK, YEŞİLOVA 04.02.2020 saat 11:35 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır. Şebeke Yenileme/Döşeme 4167 SOKAKİÇİ ÇALIŞMA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ ÇİĞLİ ÇAĞDAŞ 04.02.2020 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 8825 X 8819 KVŞ ÇALIŞMA NEDENİ İLE 8050 X 8827 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. . . KARABAĞLAR VATAN, TAHSİN YAZICI, REFET BELE, ARAP HASAN, BASIN SİTESİ 04.02.2020 saat 09:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı 9080 SOKAK NO:27 ÖNÜ BÖLGE SAYAÇ BAKIMI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ KARABAĞLAR BAHAR, BOZYAKA, GÜLYAKA, ÇALIKUŞU 04.02.2020 saat 10:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 2924 SOKAK NO:4 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ KEMALPAŞA HÜRRİYET 04.02.2020 saat 09:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ULUCAK CUMHURİYET MAH SAYİ BÖLGESİ İZMİR CAD AVŞAR MARKET CİVARI MÜTAHİT SU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİK NARLIDERE SAHİLEVLERİ 04.02.2020 saat 08:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. Müteahhit Çalışması ırmak sokak hat vanası kapalı mütahit kanal çalışması ÖDEMİŞ DEMİRCİLİ 04.02.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI DEMİRCİLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. TORBALI MURATBEY, CUMHURİYET 04.02.2020 saat 08:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. Bağlantı Çalışması YENİ AÇILAN İÇME SUYU KUYUSUNUN ŞEBEKEYE BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ. TORBALI MUSTAFA KEMAL PAŞA 04.02.2020 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır