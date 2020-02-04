İzmir’de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Şubat elektrik kesintisi programı
İzmir'in bazı ilçelerinde ana boru arızası, şebeke yenileme çalışmaları, branşman arızası, ana boru arızası, elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, 'İzmir’de sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte İZSU 4 Şubat elektrik kesintisi programı...
İzmir'in Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Çiğli, Karabağlar, Kemalpaşa, Narlıdere, Ödemiş ve Torbalı 4 Şubat'ta bazı bölgelere su verilemeyecek. İZSU'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı ilçelerde sabah başlayan su kesintisi akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki, İzmir’de sular ne zaman gelecek?
ALİAĞA
YALI
04.02.2020 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ALİAĞA YALI MAHALLESİ 125 SOKAKTAKİ ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 2 SAAT KESİNTİ OLACAKTIR
BAYINDIR
KURT
04.02.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Yangın Hidrantı
Yangın hidrant imalatından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.
BAYRAKLI
ALPASLAN
04.02.2020 saat 09:25 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.
Şebeke Yenileme/Döşeme
1620/14 SOKAK İÇİ İÇİN
BORNOVA
KAZIMDİRİK
04.02.2020 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
MUSTAFA KEMAL CAD. İLE 152SK. KVŞ. VANA KAPANDI.
BORNOVA
BİRLİK, KOŞUKAVAK, YEŞİLOVA
04.02.2020 saat 11:35 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
Şebeke Yenileme/Döşeme
4167 SOKAKİÇİ ÇALIŞMA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
ÇİĞLİ
ÇAĞDAŞ
04.02.2020 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
8825 X 8819 KVŞ ÇALIŞMA NEDENİ İLE 8050 X 8827 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. . .
KARABAĞLAR
VATAN, TAHSİN YAZICI, REFET BELE, ARAP HASAN, BASIN SİTESİ
04.02.2020 saat 09:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
Bölge Sayaç Bakımı
9080 SOKAK NO:27 ÖNÜ BÖLGE SAYAÇ BAKIMI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
KARABAĞLAR
BAHAR, BOZYAKA, GÜLYAKA, ÇALIKUŞU
04.02.2020 saat 10:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
2924 SOKAK NO:4 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ
KEMALPAŞA
HÜRRİYET
04.02.2020 saat 09:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ULUCAK CUMHURİYET MAH SAYİ BÖLGESİ İZMİR CAD AVŞAR MARKET CİVARI MÜTAHİT SU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİK
NARLIDERE
SAHİLEVLERİ
04.02.2020 saat 08:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Müteahhit Çalışması
ırmak sokak hat vanası kapalı mütahit kanal çalışması
ÖDEMİŞ
DEMİRCİLİ
04.02.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI DEMİRCİLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
TORBALI
MURATBEY, CUMHURİYET
04.02.2020 saat 08:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
Bağlantı Çalışması
YENİ AÇILAN İÇME SUYU KUYUSUNUN ŞEBEKEYE BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ.
TORBALI
MUSTAFA KEMAL PAŞA
04.02.2020 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır
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