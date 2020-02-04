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Haber Giriş: 04.02.2020 - 12:24,Son Güncelleme:/

İzmir’de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Şubat elektrik kesintisi programı

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İzmir’de sular ne zaman gelecek? İZSU 4 Şubat elektrik kesintisi programı

İzmir'in bazı ilçelerinde ana boru arızası, şebeke yenileme çalışmaları, branşman arızası, ana boru arızası, elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinin olduğu ilçelerde ikamet eden vatandaşlar, 'İzmir’de sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte İZSU 4 Şubat elektrik kesintisi programı...

İzmir'in Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Çiğli, Karabağlar, Kemalpaşa, Narlıdere, Ödemiş ve Torbalı 4 Şubat'ta bazı bölgelere su verilemeyecek. İZSU'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı ilçelerde sabah başlayan su kesintisi akşam saatlerine kadar devam edecek. Peki, İzmir’de sular ne zaman gelecek?

ALİAĞA

YALI

04.02.2020 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ALİAĞA YALI MAHALLESİ 125 SOKAKTAKİ ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 2 SAAT KESİNTİ OLACAKTIR

BAYINDIR

KURT

04.02.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Yangın Hidrantı

Yangın hidrant imalatından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

BAYRAKLI

ALPASLAN

04.02.2020 saat 09:25 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

Şebeke Yenileme/Döşeme

1620/14 SOKAK İÇİ İÇİN

BORNOVA

KAZIMDİRİK

04.02.2020 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

MUSTAFA KEMAL CAD. İLE 152SK. KVŞ. VANA KAPANDI.

BORNOVA

BİRLİK, KOŞUKAVAK, YEŞİLOVA

04.02.2020 saat 11:35 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

Şebeke Yenileme/Döşeme

4167 SOKAKİÇİ ÇALIŞMA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ

ÇİĞLİ

ÇAĞDAŞ

04.02.2020 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

8825 X 8819 KVŞ ÇALIŞMA NEDENİ İLE 8050 X 8827 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. . .

KARABAĞLAR

VATAN, TAHSİN YAZICI, REFET BELE, ARAP HASAN, BASIN SİTESİ

04.02.2020 saat 09:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

Bölge Sayaç Bakımı

9080 SOKAK NO:27 ÖNÜ BÖLGE SAYAÇ BAKIMI SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ

KARABAĞLAR

BAHAR, BOZYAKA, GÜLYAKA, ÇALIKUŞU

04.02.2020 saat 10:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

2924 SOKAK NO:4 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ

KEMALPAŞA

HÜRRİYET

04.02.2020 saat 09:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ULUCAK CUMHURİYET MAH SAYİ BÖLGESİ İZMİR CAD AVŞAR MARKET CİVARI MÜTAHİT SU ŞEBEKE ARIZASI NEDENİYLE SULAR KESİK

NARLIDERE

SAHİLEVLERİ

04.02.2020 saat 08:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

ırmak sokak hat vanası kapalı mütahit kanal çalışması

ÖDEMİŞ

DEMİRCİLİ

04.02.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI DEMİRCİLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

TORBALI

MURATBEY, CUMHURİYET

04.02.2020 saat 08:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

Bağlantı Çalışması

YENİ AÇILAN İÇME SUYU KUYUSUNUN ŞEBEKEYE BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ.

TORBALI

MUSTAFA KEMAL PAŞA

04.02.2020 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır

 

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