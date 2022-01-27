İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak Çiğli ve tüm ilçelerde kesinti listesi

İZSU su kesintisi 27 Ocak Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|MALTEPE
|27.01.2022 saat 16:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE 2 SAAT (16:00-18:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|ATATÜRK
|27.01.2022 saat 14:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|919 SOKAK İÇİ ARIZADAN DOLAYI BÖLGE VANASI KAPATILDI. .
|ÇEŞME
|DALYAN, CUMHURİYET, ÜNİVERSİTE, 16 EYLÜL
|27.01.2022 saat 16:00 ile 22:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|VATANDAŞ KAZISINDA YAŞANAN ANA ŞEBEKE SU DAĞILIM HATTI ARIZASINDAN DOLAYI İLGİLİ MAHALLELER GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
|MENEMEN
|YAHŞELLİ
|26.01.2022 saat 17:15 ile 27.01.2022 saat 01:00 arasında yaklaşık 7 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÖDEMİŞ
|ÇAMYAYLA
|24.01.2022 saat 17:00 ile 28.02.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 35 gün su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ÇAMYAYLA MAHALLESİNDE İÇE SUYU TERFİ HATTININ HAVA KOŞULLARINDAN DOLAYI DONMASI SEBEBİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|ÖDEMİŞ
|DOLAYLAR
|26.01.2022 saat 16:40 ile 28.02.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 33 gün 20 dakika su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|DOLAYLAR MAHALLESİNDE İÇE SUYU TERFİ HATTININ HAVA KOŞULLARINDAN DOLAYI DONMASI SEBEBİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
|SEFERİHİSAR
|SIĞACIK, CAMİKEBİR
|27.01.2022 saat 16:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|SIĞACIK CADDESİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI SEFERİHİSAR-SIĞACIK ARASI BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR
|SELÇUK
|ZAFER
|27.01.2022 saat 17:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|ZİYA GÖKALP CD VE KOLLARI
|TİRE
|TURAN
|27.01.2022 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası