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İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak Çiğli ve tüm ilçelerde kesinti listesi

#İzmir Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İzsu
İzmirde sular ne zaman gelecek 27 Ocak Çiğli ve tüm ilçelerde kesinti listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 27 Ocak günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İZSU su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 27 Ocak İZSU su kesintisi kapsamında Çiğli ve diğer ilçelerde sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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İZSU su kesintisi 27 Ocak Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
BERGAMAMALTEPE27.01.2022 saat 16:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANABORU ARIZASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNDE 2 SAAT (16:00-18:00) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
BORNOVAATATÜRK27.01.2022 saat 14:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.Branşman Arızası919 SOKAK İÇİ ARIZADAN DOLAYI BÖLGE VANASI KAPATILDI. .
ÇEŞMEDALYAN, CUMHURİYET, ÜNİVERSİTE, 16 EYLÜL27.01.2022 saat 16:00 ile 22:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.İsale Hattı ArızasıVATANDAŞ KAZISINDA YAŞANAN ANA ŞEBEKE SU DAĞILIM HATTI ARIZASINDAN DOLAYI İLGİLİ MAHALLELER GENELİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
MENEMENYAHŞELLİ26.01.2022 saat 17:15 ile 27.01.2022 saat 01:00 arasında yaklaşık 7 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası 
ÖDEMİŞÇAMYAYLA24.01.2022 saat 17:00 ile 28.02.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 35 gün su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıÇAMYAYLA MAHALLESİNDE İÇE SUYU TERFİ HATTININ HAVA KOŞULLARINDAN DOLAYI DONMASI SEBEBİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
ÖDEMİŞDOLAYLAR26.01.2022 saat 16:40 ile 28.02.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 33 gün 20 dakika su kesintisi olacaktır.DiğerDOLAYLAR MAHALLESİNDE İÇE SUYU TERFİ HATTININ HAVA KOŞULLARINDAN DOLAYI DONMASI SEBEBİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR
SEFERİHİSARSIĞACIK, CAMİKEBİR27.01.2022 saat 16:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıSIĞACIK CADDESİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI SEFERİHİSAR-SIĞACIK ARASI BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR
SELÇUKZAFER27.01.2022 saat 17:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Bağlantı ÇalışmasıZİYA GÖKALP CD VE KOLLARI
TİRETURAN27.01.2022 saat 11:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası
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#İzmir Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek#İzsu

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