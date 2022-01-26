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İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Ocak Gaziemir ve 10 ilçede su kesintisi duyurusu

#Sular Ne Zaman Gelecek#İzmir Su Kesintisi#İzmirde Sular Ne Zaman Gelir
İzmirde sular ne zaman gelecek 26 Ocak Gaziemir ve 10 ilçede su kesintisi duyurusu

Sular ne zaman gelecek sorusu, 26 Ocak günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İZSU su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 26 Ocak İZSU su kesintisi kapsamında Gaziemir ve diğer ilçelerde sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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İZSU su kesintisi 26 Ocak Çarşamba günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İLÇEMAHALLELERKESİNTİ SÜRESİARIZA TİPİAÇIKLAMA
ALİAĞAHACIÖMERLİ26.01.2022 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıENERJİ KAYNAKLI ARIZA OLDUĞUNDAN HACIÖMERLİYE SU VERİLEMİYOR.
BAYRAKLIYAMANLAR, ONUR26.01.2022 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası7371 SOKAK NO:61 MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 7371 X 7356/6 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI
BERGAMAFATİH25.01.2022 saat 18:15 ile 20:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAH 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
BORNOVAYEŞİLOVA, GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA26.01.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası4156--55 İÇİN
BUCABUCA KOOP26.01.2022 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası1403 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
ÇİĞLİATAŞEHİR, YENİ MAHALLE, BALATÇIK25.01.2022 saat 10:30 ile 26.01.2022 saat 10:30 arasında yaklaşık 1 gün su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıÇiğli İlçesi, Yeni mahalle 8780/1 sokakta bulunan Hafif Raylı Sistem İnşaatına engel olan Ø400'lük hattın bağlantı çalışması nedeniyle 25. 01. 2022 Salı günü saat 10:00 ile 26. 01. 2021 Çarşamba günü saat 10:00 arasında 24 saat süre ile su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.
GAZİEMİRATIFBEY, GAZİ, GAZİKENT, IRMAK, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB, BEYAZEVLER26.01.2022 saat 07:45 ile 09:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Elektrik ArızasıGediz-Edaş kaynaklı anlık oluşan arızadan dolayı elektrik kesintisi olup pompalar devre dışı kalmıştır.
KARŞIYAKAŞEMİKLER26.01.2022 saat 08:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.Vana Arızası6269 SOKAK NO:4 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . ANADOLU CADDESİ X 6279 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
KINIKFATİH26.01.2022 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.Ana Boru ArızasıFATİH MAHALLESİ DOĞAN SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ DOĞAN, TÜTÜNCÜLER, YILDIZ, KARPUZLUK SOKAKLARDA SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
NARLIDERENARLI, ÇAMTEPE26.01.2022 saat 05:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızasınarlıdere depo sokak içindeki anaboru arızası nedeniyle narlı pompa onu 631 sayac nolu 250lık vana oğlene kadar kapandı.

 

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