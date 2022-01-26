İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Ocak Gaziemir ve 10 ilçede su kesintisi duyurusu

İZSU su kesintisi 26 Ocak Çarşamba günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|HACIÖMERLİ
|26.01.2022 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ENERJİ KAYNAKLI ARIZA OLDUĞUNDAN HACIÖMERLİYE SU VERİLEMİYOR.
|BAYRAKLI
|YAMANLAR, ONUR
|26.01.2022 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|7371 SOKAK NO:61 MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . 7371 X 7356/6 KVŞ HAT VANASI KAPATILDI
|BERGAMA
|FATİH
|25.01.2022 saat 18:15 ile 20:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAH 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BORNOVA
|YEŞİLOVA, GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA
|26.01.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4156--55 İÇİN
|BUCA
|BUCA KOOP
|26.01.2022 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|1403 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR
|ÇİĞLİ
|ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE, BALATÇIK
|25.01.2022 saat 10:30 ile 26.01.2022 saat 10:30 arasında yaklaşık 1 gün su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Çiğli İlçesi, Yeni mahalle 8780/1 sokakta bulunan Hafif Raylı Sistem İnşaatına engel olan Ø400'lük hattın bağlantı çalışması nedeniyle 25. 01. 2022 Salı günü saat 10:00 ile 26. 01. 2021 Çarşamba günü saat 10:00 arasında 24 saat süre ile su kesintisi yapılması zorunluluğu oluşmuştur.
|GAZİEMİR
|ATIFBEY, GAZİ, GAZİKENT, IRMAK, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB, BEYAZEVLER
|26.01.2022 saat 07:45 ile 09:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz-Edaş kaynaklı anlık oluşan arızadan dolayı elektrik kesintisi olup pompalar devre dışı kalmıştır.
|KARŞIYAKA
|ŞEMİKLER
|26.01.2022 saat 08:55 ile 09:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Vana Arızası
|6269 SOKAK NO:4 ÖNÜ MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR. . ANADOLU CADDESİ X 6279 KVŞ SAYAÇ KAPATILDI. .
|KINIK
|FATİH
|26.01.2022 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|FATİH MAHALLESİ DOĞAN SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ DOĞAN, TÜTÜNCÜLER, YILDIZ, KARPUZLUK SOKAKLARDA SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|NARLIDERE
|NARLI, ÇAMTEPE
|26.01.2022 saat 05:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|narlıdere depo sokak içindeki anaboru arızası nedeniyle narlı pompa onu 631 sayac nolu 250lık vana oğlene kadar kapandı.