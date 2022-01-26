İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Ocak Gaziemir ve 10 ilçede su kesintisi duyurusu

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İZSU su kesintisi 26 Ocak Çarşamba günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İZSU su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?