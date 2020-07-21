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Haber Giriş: 21.07.2020 - 12:03,Son Güncelleme:

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Temmuz İZSU su kesintisi programı

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Temmuz İZSU su kesintisi programı
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İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Ana boru arızası, sayaç bakımı, branşman arızası gibi nedenlerle bazı ilçelere su verilemiyor. İZSU, resmi internet sitesi üzerinden 21 Temmuz İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? İşte 21 Temmuz İZSU su kesintisi programı

İzmir'in bazı ilçeleri ve mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU 21 Temmuz tarihinde uygulanacak planlı su kesintisi listesini paylaştı. İZSU'nun resmi sayfası üzerinden yapılan yazılı duyuruya göre bugün pek çok su kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 21 Temmuz tarihli su kesintisi programı...

BAYINDIR

YAKAPINAR

21.07.2020 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Diğer

Yakapınar Mahallesini Besleyen İçme Suyu Kuyularının Veriminin Azalması Ve Öngörülemeyen Aşırı Tüketim Dolayısıyla Su Dağıtım Sisteminde Dengesizlikler Oluşmaktadır. Bu Nedenle Mahallenin Bazı Bölgelerinde Basınç Düşüklüğü Veya Bölgesel Su Kesintisi Yaşanabilir.

BAYRAKLI

DOĞANÇAY

21.07.2020 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

7197 SOKAK İÇİ ANA BORU ARIZASI İÇİN DOĞANÇAY POMPA DEVRE DIŞI. .

ÇEŞME

SAKARYA, İSMET İNÖNÜ

21.07.2020 saat 10:20 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

SAKARYA MAH. İNÖNÜ MAH. TAMAMINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

FOÇA

FEVZİPAŞA

21.07.2020 saat 11:40 ile 13:30 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

FOÇA MERKEZDE BULUNAN ABONELERİMİZ ETKİLENİ

İLÇE

MAHALLELER

KESİNTİ SÜRESİ

ARIZA TİPİ

AÇIKLAMA

KARABAĞLAR

ÇALIKUŞU, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, BAHAR, BOZYAKA, GÜLYAKA

21.07.2020 saat 09:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Bölge Sayaç Bakımı

ESKİİZMİR CD ŞHT POLİS BLV

KARABAĞLAR

ÜÇKUYULAR, FAHRETTİN ALTAY, ESENTEPE, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR

21.07.2020 saat 11:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

MEHMETÇİK BLV NO:115

KARABURUN

MORDOĞAN

21.07.2020 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

MORDOĞAN MAHALLESİNDE YÜKLENİCİ FİRMA GÜVEN İNŞAAT TARAFINDAN PATLATILAN ANA BORU NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

KEMALPAŞA

DAMLACIK

21.07.2020 saat 07:20 ile 16:30 arasında yaklaşık 9 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

DAMLACIK KÖYÜNDE ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SULARI KESİK

KEMALPAŞA

29 EKİM

21.07.2020 saat 10:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

29 EKİM MAHALLESİYLE KAZIMPAŞA MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN SULARI KESİK

KINIK

ÇİFTLİKKÖY

19.07.2020 saat 13:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

Diğer

Çiftlik mahallesi sondaj kuyusu su bitirmesi sebebiyle mahalle genelinde su kesintisi / basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

KINIK

OSMANİYE

21.07.2020 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

OSMANİYE MAHALLESİ LİSE YANI SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİ LİSE YANI SOKAK VE ATATÜRK CADDESİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

 

MENDERES

ÇAMÖNÜ

21.07.2020 saat 09:55 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE

NARLIDERE

ALTIEVLER

21.07.2020 saat 11:50 ile 22.07.2020 saat 13:50 arasında yaklaşık 1 gün 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

DEMİRLER SOKAK BAŞINDAKİ HATVANASI KAPANDI GONCA SOKAK NO 6 ÖNÜ B. PATLAK

ÖDEMİŞ

KERPİÇLİK, YENİCEKÖY

20.07.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YENİCEKÖY VE KERPİÇLİK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

ÖDEMİŞ

KAYAKÖY, YENİKÖY, YENİCEKÖY, IŞIK

21.07.2020 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YENİKÖY, KAYAKÖY, IŞIK VE BIÇAKÇI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

ÖDEMİŞ

ANAFARTALAR, ATATÜRK, KUVVETLİ, SÜLEYMAN DEMİREL, ZAFER

21.07.2020 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ KUVVETLİ, ATATÜRK VE ANAFARTALAR, SÜLEYMAN DEMİREL MAHALLELERİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

ÖDEMİŞ

KURUCUOVA

21.07.2020 saat 10:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Pompa Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ KURUCUOVA (YUKARI) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

URLA

BİRGİ, ZEYTİNLER, UZUNKUYU

21.07.2020 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Boru Deplasman Çalışması

 

URLA

ÖZBEK

21.07.2020 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

 
         

 

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