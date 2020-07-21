İzmir'de sular ne zaman gelecek? 21 Temmuz İZSU su kesintisi programı
İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Ana boru arızası, sayaç bakımı, branşman arızası gibi nedenlerle bazı ilçelere su verilemiyor. İZSU, resmi internet sitesi üzerinden 21 Temmuz İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman gelecek? İşte 21 Temmuz İZSU su kesintisi programı
İzmir'in bazı ilçeleri ve mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU 21 Temmuz tarihinde uygulanacak planlı su kesintisi listesini paylaştı. İZSU'nun resmi sayfası üzerinden yapılan yazılı duyuruya göre bugün pek çok su kesinti yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 21 Temmuz tarihli su kesintisi programı...
BAYINDIR
YAKAPINAR
21.07.2020 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Diğer
Yakapınar Mahallesini Besleyen İçme Suyu Kuyularının Veriminin Azalması Ve Öngörülemeyen Aşırı Tüketim Dolayısıyla Su Dağıtım Sisteminde Dengesizlikler Oluşmaktadır. Bu Nedenle Mahallenin Bazı Bölgelerinde Basınç Düşüklüğü Veya Bölgesel Su Kesintisi Yaşanabilir.
BAYRAKLI
DOĞANÇAY
21.07.2020 saat 11:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
7197 SOKAK İÇİ ANA BORU ARIZASI İÇİN DOĞANÇAY POMPA DEVRE DIŞI. .
ÇEŞME
SAKARYA, İSMET İNÖNÜ
21.07.2020 saat 10:20 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
SAKARYA MAH. İNÖNÜ MAH. TAMAMINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
FOÇA
FEVZİPAŞA
21.07.2020 saat 11:40 ile 13:30 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
FOÇA MERKEZDE BULUNAN ABONELERİMİZ ETKİLENİ
İLÇE
MAHALLELER
KESİNTİ SÜRESİ
ARIZA TİPİ
AÇIKLAMA
KARABAĞLAR
ÇALIKUŞU, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, BAHAR, BOZYAKA, GÜLYAKA
21.07.2020 saat 09:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Bölge Sayaç Bakımı
ESKİİZMİR CD ŞHT POLİS BLV
KARABAĞLAR
ÜÇKUYULAR, FAHRETTİN ALTAY, ESENTEPE, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR
21.07.2020 saat 11:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
MEHMETÇİK BLV NO:115
KARABURUN
MORDOĞAN
21.07.2020 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
MORDOĞAN MAHALLESİNDE YÜKLENİCİ FİRMA GÜVEN İNŞAAT TARAFINDAN PATLATILAN ANA BORU NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
KEMALPAŞA
DAMLACIK
21.07.2020 saat 07:20 ile 16:30 arasında yaklaşık 9 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
DAMLACIK KÖYÜNDE ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SULARI KESİK
KEMALPAŞA
29 EKİM
21.07.2020 saat 10:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
29 EKİM MAHALLESİYLE KAZIMPAŞA MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜNÜN SULARI KESİK
KINIK
ÇİFTLİKKÖY
19.07.2020 saat 13:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.
Diğer
Çiftlik mahallesi sondaj kuyusu su bitirmesi sebebiyle mahalle genelinde su kesintisi / basınç düşüklüğü yaşanacaktır.
KINIK
OSMANİYE
21.07.2020 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
OSMANİYE MAHALLESİ LİSE YANI SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİ LİSE YANI SOKAK VE ATATÜRK CADDESİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
MENDERES
ÇAMÖNÜ
21.07.2020 saat 09:55 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE
NARLIDERE
ALTIEVLER
21.07.2020 saat 11:50 ile 22.07.2020 saat 13:50 arasında yaklaşık 1 gün 2 saat su kesintisi olacaktır.
Branşman Arızası
DEMİRLER SOKAK BAŞINDAKİ HATVANASI KAPANDI GONCA SOKAK NO 6 ÖNÜ B. PATLAK
ÖDEMİŞ
KERPİÇLİK, YENİCEKÖY
20.07.2020 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YENİCEKÖY VE KERPİÇLİK MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
ÖDEMİŞ
KAYAKÖY, YENİKÖY, YENİCEKÖY, IŞIK
21.07.2020 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
Elektrik Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI YENİKÖY, KAYAKÖY, IŞIK VE BIÇAKÇI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
ÖDEMİŞ
ANAFARTALAR, ATATÜRK, KUVVETLİ, SÜLEYMAN DEMİREL, ZAFER
21.07.2020 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ KUVVETLİ, ATATÜRK VE ANAFARTALAR, SÜLEYMAN DEMİREL MAHALLELERİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ
KURUCUOVA
21.07.2020 saat 10:15 ile 13:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Pompa Arızası
ÖDEMİŞ İLÇESİ KURUCUOVA (YUKARI) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN POMPA MOTOR ARIZASINDAN DOLAYI MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
URLA
BİRGİ, ZEYTİNLER, UZUNKUYU
21.07.2020 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
Boru Deplasman Çalışması
URLA
ÖZBEK
21.07.2020 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Ana Boru Arızası
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