İzmir’de su kesintisi… İzmir’de sular ne zaman gelecek?

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) İzmirlileri su kesintisi konusunda uyardı. İZSU’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı duyuruda, su kesintisinden etkilenecek ilçeler, kesintinin nedeni ve sona ereceği saat gibi bilgiler yer alıyor. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 11 Şubat Salı İZSU su kesintisi programı...

BUCA UFUK 11.02.2020 saat 09:10 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı 848 DEKİ BÖLGE SAYACIBAKIMINDAN DÖLAYI BÖLGE SUSUZ BUCA SEYHAN 11.02.2020 saat 09:35 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 661 SOKAKDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI BÖLGE SUSUZ

DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY 11.02.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. İsale Hattı Arızası Altınova isale hattının depoya giriş kısmında meydana gelen arızadan dolayı ismetpaşa, gazipaşa, salimbey mahallelerinin üst kısımlarında ve barışkent sitesi bölgesinde su kesintisi yaşanacaktır. GÜZELBAHÇE YELKİ 11.02.2020 saat 08:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2193 2121 kvş vana kapalı GÜZELBAHÇE YALI, MALTEPE 11.02.2020 saat 08:50 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası arıtma önü vana kapalı KARABAĞLAR BARIŞ, GÜNALTAY, SELVİLİ, SARIYER, KİBAR 11.02.2020 saat 09:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı 4551 İLE 531 KVŞĞI BÖLGE SAYACI BAKIMI İÇİN