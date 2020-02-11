İzmir’de su kesintisi… İzmir’de sular ne zaman gelecek?

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) İzmirlileri su kesintisi konusunda uyardı. İZSU’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı duyuruda, su kesintisinden etkilenecek ilçeler, kesintinin nedeni ve sona ereceği saat gibi bilgiler yer alıyor. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 11 Şubat Salı İZSU su kesintisi programı...
|BUCA
|UFUK
|11.02.2020 saat 09:10 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|848 DEKİ BÖLGE SAYACIBAKIMINDAN DÖLAYI BÖLGE SUSUZ
|BUCA
|SEYHAN
|11.02.2020 saat 09:35 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|661 SOKAKDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI BÖLGE SUSUZ
|DİKİLİ
|İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
|11.02.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|Altınova isale hattının depoya giriş kısmında meydana gelen arızadan dolayı ismetpaşa, gazipaşa, salimbey mahallelerinin üst kısımlarında ve barışkent sitesi bölgesinde su kesintisi yaşanacaktır.
|GÜZELBAHÇE
|YELKİ
|11.02.2020 saat 08:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2193 2121 kvş vana kapalı
|GÜZELBAHÇE
|YALI, MALTEPE
|11.02.2020 saat 08:50 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|arıtma önü vana kapalı
|KARABAĞLAR
|BARIŞ, GÜNALTAY, SELVİLİ, SARIYER, KİBAR
|11.02.2020 saat 09:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|4551 İLE 531 KVŞĞI BÖLGE SAYACI BAKIMI İÇİN
|NARLIDERE
|NARLI, ÇAMTEPE
|11.02.2020 saat 05:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|itfaiye önü sayaç bölgesi kapalı inönü cadesi no 2 önü patlak
|NARLIDERE
|LİMANREİS
|11.02.2020 saat 08:50 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|arıtma önü vana kapalı
|NARLIDERE
|SAHİLEVLERİ
|11.02.2020 saat 08:55 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|bilginler sokak vana kapalı
|ÖDEMİŞ
|DEMİRCİLİ, KAZANLI
|11.02.2020 saat 08:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAZANLI VE DEMİRCİLİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
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