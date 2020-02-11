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Haber Giriş: 11.02.2020 - 10:10,Son Güncelleme:/

İzmir’de su kesintisi… İzmir’de sular ne zaman gelecek?

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İzmir’de su kesintisi… İzmir’de sular ne zaman gelecek?

İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Ana boru arızası ve bakım- onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelere su verilemiyor. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, ‘İzmir’de sular ne zaman gelecek?’ sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. İşte 11 Şubat İzmir su kesintisi programı…

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) İzmirlileri su kesintisi konusunda uyardı. İZSU’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı duyuruda, su kesintisinden etkilenecek ilçeler, kesintinin nedeni ve sona ereceği saat gibi bilgiler yer alıyor. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 11 Şubat Salı İZSU su kesintisi programı...

BUCAUFUK11.02.2020 saat 09:10 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.Bölge Sayaç Bakımı848 DEKİ BÖLGE SAYACIBAKIMINDAN DÖLAYI BÖLGE SUSUZ
BUCASEYHAN11.02.2020 saat 09:35 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası661 SOKAKDA MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI BÖLGE SUSUZ
DİKİLİİSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY11.02.2020 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.İsale Hattı ArızasıAltınova isale hattının depoya giriş kısmında meydana gelen arızadan dolayı ismetpaşa, gazipaşa, salimbey mahallelerinin üst kısımlarında ve barışkent sitesi bölgesinde su kesintisi yaşanacaktır.
GÜZELBAHÇEYELKİ11.02.2020 saat 08:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.Ana Boru Arızası2193 2121 kvş vana kapalı
GÜZELBAHÇEYALI, MALTEPE11.02.2020 saat 08:50 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.Branşman Arızasıarıtma önü vana kapalı
KARABAĞLARBARIŞ, GÜNALTAY, SELVİLİ, SARIYER, KİBAR11.02.2020 saat 09:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.Bölge Sayaç Bakımı4551 İLE 531 KVŞĞI BÖLGE SAYACI BAKIMI İÇİN
NARLIDERENARLI, ÇAMTEPE11.02.2020 saat 05:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.Branşman Arızasıitfaiye önü sayaç bölgesi kapalı inönü cadesi no 2 önü patlak
NARLIDERELİMANREİS11.02.2020 saat 08:50 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.Branşman Arızasıarıtma önü vana kapalı
NARLIDERESAHİLEVLERİ11.02.2020 saat 08:55 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.Branşman Arızasıbilginler sokak vana kapalı
ÖDEMİŞDEMİRCİLİ, KAZANLI11.02.2020 saat 08:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.DiğerÖDEMİŞ İLÇESİ TEDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KAZANLI VE DEMİRCİLİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLİR.
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