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Haber Giriş: 04.03.2020 - 14:21,Son Güncelleme:/

İzmir’de su kesintisi… Bayraklı’da sular ne zaman gelecek?

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İzmir’de su kesintisi… Bayraklı’da sular ne zaman gelecek?
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İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanmaya devam ediyor. İZSU’dan yapılan yazılı açıklamaya göre başta Bayraklı olmak üzere birçok ilçede ve mahallede su kesintisi yaşanacak. Peki, kesintilerden hangi mahalleler etkilenecek? İzmir’de sular ne zaman gelecek? İşte İZSU 4 Mart kesintisi programı

İZSU resmi sayfası üzerinden planlı elektrik kesintileri için duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Bayraklı İlçesine su temin eden Gümüşpala P2 pompa istasyonunda yedekli yapı oluşturulması ve emiş/çıkış kollektörlerinin değiştirilmesi amacıyla tadilat çalışması yapılacaktır. Bu nedenle aşağıdaki bölgelerde;

04.03.2020 Çarşamba günü 09:00 ile 24:00 saatleri arasında 15 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Su Kesintisi Uygulanacak Adresler

Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Bayraklı, Cengizhan, Çay,  Çiçek, Doğançay, Emek, Gümüşpala, Muhittin Erener, Onur, Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Fuat Edip Baksı, Yamanlar, Turan, Soğukkuyu ve Körfez Mahalleleri

İZSU KESİNTİSİ PROGRAMI

ALİAĞA

SAMURLU

04.03.2020 saat 14:10 ile 17:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Elektrik Arızası

BORNOVA

DOĞANLAR

04.03.2020 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

1523 ile 1521 KAVŞAGI VANA KAPALI

BORNOVA

DOĞANLAR

04.03.2020 saat 13:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

1523 ile 1521 KAVŞAGI VANA KAPALI

BORNOVA

ERZENE

04.03.2020 saat 14:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

KAZIM KARABEKİR CADDESİ VANA KAPALI

ÇEŞME

ALAÇATI

04.03.2020 saat 11:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

14001 SOKAK VE KARTOPU CİVARINDA YATIRIM İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI İÇME SUYU HAT YENİLEME ÇALIŞMASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

KARABAĞLAR

UMUT, GAZİ, LİMONTEPE, ALİ FUAT ERDEN, BAHRİYE ÜÇOK

04.03.2020 saat 11:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

3865 SOKAK İÇİ İÇİN

KARABAĞLAR

DEVRİM

04.03.2020 saat 12:20 ile 15:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

Branşman Arızası

3749/2 SOKAKİÇİ ARIZA SEBEBİYLE SU KESİNTİSİ

KEMALPAŞA

CUMHURİYET

04.03.2020 saat 08:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

ULUCAK CUMHURİYET MAH VE CEVRESİ VE KEMALPAŞA OSB MÜTEAHHİT CALIŞMASINDAN DOLAYI SULARI KESİK.

KONAK

FERAHLI, MEHTAP

04.03.2020 saat 11:25 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

3566 SOKAK NO 14 ÖNÜ ARIZA İÇİN 3437 İLE 3452 KVŞĞI VANA KAPALI

MENEMEN

DEĞİRMENDERE, EMİRALEM MERKEZ, YAYLA

04.03.2020 saat 10:15 ile 18:00 arasında yaklaşık 7 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

Müteahhit Çalışması

yol geçişi yapılıyor arıza uzadı.

ÖDEMİŞ

KAYAKÖY

04.03.2020 saat 12:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYAKÖY MAHALLESİNDE (ALABAŞ MEVKİİ) MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.

SEFERİHİSAR

HIDIRLIK

04.03.2020 saat 13:35 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

Ana Boru Arızası

2172/1 sokak içindeki arızadan dolayı sertur ve izturun bazı yerlerine su verilemiyor

        

 

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