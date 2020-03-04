İzmir’de su kesintisi… Bayraklı’da sular ne zaman gelecek?

İZSU resmi sayfası üzerinden planlı elektrik kesintileri için duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Bayraklı İlçesine su temin eden Gümüşpala P2 pompa istasyonunda yedekli yapı oluşturulması ve emiş/çıkış kollektörlerinin değiştirilmesi amacıyla tadilat çalışması yapılacaktır. Bu nedenle aşağıdaki bölgelerde;

04.03.2020 Çarşamba günü 09:00 ile 24:00 saatleri arasında 15 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.

Su Kesintisi Uygulanacak Adresler

Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Alpaslan, Bayraklı, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Gümüşpala, Muhittin Erener, Onur, Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Fuat Edip Baksı, Yamanlar, Turan, Soğukkuyu ve Körfez Mahalleleri

İZSU KESİNTİSİ PROGRAMI