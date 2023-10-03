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İzmir'de Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştan'ı öldüren polis memuru Adnan Erman Özbek yaşamına son verdi

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#İzmir#Polis#Cinayet
İzmirde Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştanı öldüren polis memuru Adnan Erman Özbek yaşamına son verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 16:33

İzmir'de polis memuru Adnan Erman Özbek eski sevgilisi Elvin Özütaştan'ı (42) silahla öldürüp, yanındaki erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu'nu (46) da ağır yaralayıp kaçmıştı. Aranan polis memuru Özbek'in bugün Güzelbahçe'deki evinde yaşamına son verdiği öğrenildi. Elvin Özütaştan'ın babası Derviş Özütaştan kızının kendisinden yardım istediğini belirtirken, "Olaydan birkaç saat önce beni aradı. 'Baba, hayati tehlikem var' dedi. Bunun üzerinde Konya'dan yola çıktım. Sonra kötü haberi aldık” ifadelerini kullandı.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Konak ilçesi Göztepe Mahallesi 100/1 Sokak'ta meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Adnan Erman Özbek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) Öğretim Görevlisi olan Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu ile sokakta karşılaştı. Özbek, iddiaya göre; bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Özbek, beylik tabancasını çıkartıp, peş peşe ateşledi. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden mermilerle yere yığıldı. Özbek ise olay yerinden kaçtı.

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İzmirde Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştanı öldüren polis memuru Adnan Erman Özbek yaşamına son verdi

Adnan Erman Özbek...

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Berberoğlu'nu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Özütaştan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında beli, sırtı ve 2'si sağ, 3'ü de sol omzuna olmak üzere toplam 7 kurşunla yaralanan Berberoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İzmirde Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştanı öldüren polis memuru Adnan Erman Özbek yaşamına son verdi

Fehmi Kaan Berberoğlu...

BABASINDAN YARDIM İSTEMİŞ

Meslektaşları tarafından aranan polis memuru Özbek ise bugün Güzelbahçe'deki evinde başına dayadığı tabancasıyla intihar etti. Özbek'in yaşadığı gönül ilişkisini anlattığı bir de intihar mektubu bıraktığı öğrenildi.

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İzmirde Öğretim Görevlisi Elvin Özütaştanı öldüren polis memuru Adnan Erman Özbek yaşamına son verdi

Öte yandan yaşadığı Konya'dan İzmir'e gelen Derviş Özütaştan (71), "Kızımın 2 çocuğu vardı. Adnan Erman Özbek, rahatsız ediyordu. Benim de son zamanlarda haberim oldu. Olaydan kısa süre önce kızımın otomobilin arkasına, kendi otomobilini park etmiş. 'Seni kurşun yağmuruna tutacağım' demiş. Olaydan birkaç saat önce beni aradı. 'Baba, hayati tehlikem var' dedi. Bunun üzerinde Konya'dan yola çıktım. Sonra kötü haberi aldık" diye konuştu.

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#İzmir#Polis#Cinayet

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