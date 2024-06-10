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Zincirleme kazada otomobil alev alev yandı: 6 yaralı

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#Kaza#Trafik Kazası#Son Dakika
Zincirleme kazada otomobil alev alev yandı: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 15:41

İzmir'in Bornova ilçesinde TIR, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi, yaralandı. Otomobilde başlayan yangın, kazaya karışan diğer araçlara da sıçrayarak hasara neden oldu.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında, Ankara Caddesi Yeşilçam Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 34 AT 7416 plakalı TIR, önce bariyerlere ardından 06 DAN 490 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen 35 BUN 056 plakalı minibüs de duramadı TIR'a çarptı.

Zincirleme kazada otomobil alev alev yandı: 6 yaralı

Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı. İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiyi, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise su sıkarak alevleri söndürdü. Diğer yandan kaza nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik, 1 saat sonra normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Zincirleme kazada otomobil alev alev yandı: 6 yaralı

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#Kaza#Trafik Kazası#Son Dakika

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