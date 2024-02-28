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İzmir'de feci kaza: İki kardeş hayatını kaybetti

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#İzmir#Torbalı #Trafik Kazası
İzmirde feci kaza: İki kardeş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 13:08

İzmir'in Torbalı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle bariyere çarpan sürücü Ümit Şahin (22) olay yerinde, yanındaki ağabeyi Davut Şahin (26) ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Davut Şahin'in 1 Mart'ta nişanının olduğu, kardeşinin de bu nedenle Van'dan geldiği öğrenildi.

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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Torbalı ilçesinde, Torbalı Otoyol gişeleri yakınındaki kavşakta meydana geldi. Ümit Şahin'in, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Sürücü Ümit Şahin, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki ağabeyi Davut Şahin ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Davut Şahin de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Haberi alan yakınları gözyaşı döktü.

İnşaat işçisi oldukları öğrenilen kardeşlerden Davut Şahin'in 1 Mart'taki nişanı için hazırlık yaptığı ve kıyafetlerini aldığı öğrenildi. Kardeşlerin cenazelerinin memleketleri Van'da toprağa verileceği; Ümit Şahin'in ise ağabeyinin nişanı için Van'dan geldiği öğrenildi.

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#İzmir#Torbalı #Trafik Kazası

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