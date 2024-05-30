İzmir’de Efes-2024 tatbikatı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Efes-2024 tatbikat bölgesindeki konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Vatanımızın dört bir yanında görev yapan güvenlik güçlerimize selamlarımı iletiyorum. Tatbikatta sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Kendi askerlerimizin dışında 45 ülkeden 2 bine yakın personel katılıyor.

HİÇBİR ÜLKEYİ HEDEF ALMIYORUZ

Tatbikata destek verenlere teşekkür ediyorum. Efes 2024 tatbikatında hiçbir ülke hedef alınmıyor. Barışı destekleme harekatına dayalı senaryo ile icra ediliyor. Ordumuzun kabiliyetlerini artıracağına inanıyorum. Siber güvenlikte farkındalığa katkı yapacaktır. Milli sistemleri de tatbikatta kullanma fırsatı buluyoruz. 33 farklı silah ve aracın denemesini yapacağız. Tatbikata kamu kurumları ile sivil kuruluşlar dahil edildi.

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Savunma sanayindeki yeteneklerimizi dost ülkeler ile paylaşmaktan memnuniyet duyduk. 5.5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. 10 milyarlık sözleşme imzaladık. Efes tatbikatını savunma sanayindeki tecrübemizi paylaşımımızın yeni bir sembolü olarak görüyoruz. Yer alan silah ve sistemler ülkemizin ulaştığı noktayı ortaya koymakta.

NE YAPILMASI GEREKİYORSA YİNE YAPARIZ

Kavganın değil barışın, iş birliğinin tarafıyız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız ülkelerle yan yana yaşamak istiyoruz. Hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bize uzatılan eli havada bırakmayız. Bizimle iş birliği isteyen herkesle bağlarımızı kuvvetlendirmeye hazırız. Dostlarımızın sayısını çoğaltmak için pek çok adım attık. Türkiye küresel gelişimlerin uzağında bir ülke değildir. Çatışmaların ve krizlerin en yoğun yaşandığı coğrafyada bulunuyoruz. Karadeniz'den komşularımız olan Rusya Ukrayna savaşı üçüncü yılına girdi. İstanbul süreci ile barışı tesis etme çabamız savaş lobileri tarafından engellendi. Ekonomik maliyeti artan bu savaşın ne zaman sona ereceğini kimse bilmiyor. Suriye'de hala kaos hakim. Örgütün Suriye uzantısı teröristan kurma hedefi ile bölge halkı üzerindeki tehditlerini yoğunlaştırdı. Haraç vermeyenlerin öz topraklarından sürülmesinden çocuk askere kadar her yola başvuruyorlar. Bölgemizi hedef alan sinsi planın olduğu anlaşılıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne dair eylemleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde, Suriye ve Kuzey'inde örgütünün teröristan kurmasına asla izin vermeyecek. Ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumda harekete geçmekten yine çekinmeyiz. DEAŞ'a karşı mücadele eden, hezimete uğratan tek NATO müttefiki biziz. Bu örgüt üzerinden ne yapılmak istendiğin, bölgemizde nasıl bir oyun oynanmak istendiğini iyi biliyoruz.

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Biz bu hokkabazlıklara prim vermeyiz. Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve milletimizin güvenliği olunca kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Bölücü terör örgütünün ve hamiliğini yapan güçlerin emrivakilerle hiçbir yere varamayacaklarını göreceklerine inanıyoruz.

BARIŞIN VE HUZURUN HAKİM OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Rusya, Ukrayna ve Suriye'nin yanı sıra komşumuz Irak da çatışmalardan yorgun düşmüş durumda. Tüm imkanlarımızla yanlarında olacağız. Pakistan'dan Afganistan'a, Libya'dan Somali ve Sudan'a, Türk cumhuriyetlerinden Balkanlar'a uzanan geniş coğrafyada barışın ve huzurun hakim olması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu ülkelerin güvenliğini kendi ülkemizin güvenliğinden ayrı tutmuyoruz. 30 yıl sonra Karabağ'ın özgürleşmesi ile bölgemizde tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Bunun heba edilmemesi gerek.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları artıyor. Önceki gün mülteci kampına düzenlenen hava saldırısı insanlığın bittiği noktaydı. Böyle bir vahşeti haklı gösterebilecek gerekçe olamaz.15 binden fazla çocuk 10 binden fazla kadın Filistin topraklarında öldürüldü. 2,3 milyon insan göçe zorlandı.

TÜRKİYE KENDİSİNDEN BEKLENENİ YAPMAKTA

Savaşın da bir hukuku, sınırı ve ahlakı vardır. 36 binden fazla masumu öldürmek, camileri, hastaneleri, kiliseleri vurmak savaş değil apaçık bir soykırımdır. Bunu görmezden gelenler bu suça ortak oluyorlar. Ahlak ve vicdan sahibi kimsenin bu cinnet tablosunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Bu vahşet tablosu karşısında Türkiye kendisinden bekleneni yapmakta. Gazze'de acil ateşkes temini için diplomatik çabalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Sorumluların hesap vermesi için atılan tüm adımları destekleyeceğiz. Filistin devletini tanıyan tüm ülkelere teşekkür ediyoruz.

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Etrafımız ateş çemberiyken ülkemizin güçlü olması bizim için tercihten öte mecburiyettir. TSK'nın sahada en üstün teçhizat ve sistemlerle donatılması temel gereklilik. 2002'den bu yana savunma sanayide millilik ve yerliliğin azami seviyeye çıkarılması için her türlü seferberlik gösterdik. 2002'de 5,5 milyar dolarlık savunma projeleri yürütülürken şimdiki projeler 96 milyar doları aştı. İHA ve SHİA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz.

45 ÜLKE TAKİP EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nın gece safhası, dün gece saatlerinde başarıyla tamamlanmıştı. Bugün ise sabah saatlerinde gündüz safhası icra ediliyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da takip ettiği İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkiinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhasına 9 bin 139’u milli 45 ülkeden bin 745 misafir olmak üzere toplam 10 bin 884 personel takip ediyor.

EFES-2024'ÜN İLK SAFHASINDA HEDEFLER TAM İSABET VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük tatbikatı olan Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhasında senaryo gereği topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatı icra edilerek, hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile etkisiz hale getirildi.

Tatbikatın gece faaliyetinde senaryo gereği topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatı icra edilerek, hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vuruldu.

DENİZDEN VE HAVADAN SIZMA HAREKATI YAPILDI

Tatbikatta ilk olarak, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirilerek, planlanan hedefler etkisiz hale getirildi. Ön Kuvvet Harekâtı kapsamında, ATAK bot ile süratli bot ile bölgeye intikal edilip, denize bırakılmadı ve keşif harekâtı yapıldı. Ön Kuvvet Harekâtı ve müteakiben icra edilen Amfibi Harekât ile Hava Hücum Harekatı’nın (HHH) desteklenmesi kapsamında tespit edilen hedefler, keşif, gözetleme ateş destek unsurları ile taarruz helikopterleri tarafından eş zamanlı ve koordineli olarak ateş altına alındı.

DÜŞMANA YARDIM GÖTÜREN GEMİ ELE GEÇİRİLDİ

Tatbikatta, düşmana yardım götüren gemi ele geçirildi. Ön Kuvvet Harekâtını destekleyen atışlar kapsamında, planlı hedefler topçu ve havan unsurları ile ateş altına alındı. Ön Kuvvet Harekâtını destekleyen atışlar kapsamında, hedefler hava gücü ile ateş altına alındı. Sonrasında, tespit edilen sualtı mayınlarının tahribi sağlandı. Ardından planlı hedefler topçu unsurları ile ateş altına alındı.

TAARRUZ HELİKOPTERLERİ HEDEFLERİ TAM İSABET VURDU

Senaryo kapsamında gerçekleştirilen harekatta, amfibi birlikler limbo ve yükleme bindirdi. Amfibi taktik aldatma harekâtı yapıldı. Hazırlık ateşleri kapsamında planlı hedefler hava gücü tarafından ateş altına alındı. Sonrasında amfibi keşif harekâtı gerçekleştirildi. İnme bölgesinde tespit edilen hedefleri etkisiz hale getirmek maksadıyla taarruz helikopterleri ile atışlar icra edildi.

İndirme bölgesinde belirlenen hedefler, ATAK helikopterlerinin ateşiyle vuruldu. Yerli ve milli üretim cirit füzeleri ile tam isabetle gerçekleştirilen atışları, önce topçu ve havan, daha sonra ise F-16 atışları izledi.

DÜŞMAN TANKLARI TANKSAVAR SİLAHI İLE ATEŞE TUTULDU

İlerleyen senaryoda Hava Hücum Harekâtının İcrası yapıldı. Düşmana ait unsurlara hava başı tesis eden dost birliklere müdahale edildi. Karşı kuvvet topçu atışları ile baskı altına alındı. İnen birlikler tarafından düşman tankları tanksavar silahı ile ateş altına alındı. Karşı kuvvet, havan atışları ile baskı altına alındı. Hava Hücum Harekâtının İcrasında 1’inci dalga kapak atma mevkiine intikal etti ve sahile darbe atışları yapıldı. Topçu ve havan atışları yapıldı. 1'inci dalganın kapak atmasının ardından, amfibi hücumu destekleyen topçu atışları yapıldı. Amfibi harekatı destekleyen istihkamcılık faaliyetleri gerçekleştirildi.

HEDEFLER HAVA SAVUNMA SİLAHLARI TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Muharebe Arama Kurtarma (MAK) görevinin icrası gerçekleştirildi. Ana karada amfibi yükleme/bindirme yapan unsurlar, hava taarruzuna maruz kaldı ve tespit edilen hava hedefleri hava savunma silahları ile ateş altına alındı.

TATBİKATTA İLK KEZ KULLANILAN SİLAH VE ARAÇLAR

Tatbikatın kara harekatında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına-2, Boran obüsü, Pars Omtas Kuleli tekerlekli araç ile araca monteli mayın, KARGU hedefe yönlendirilebilen mühimmat sistemi, BAHA insansız hava aracı, TOGAN otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi, füzyon silah gece görüş dürbünü, MİLKAR 2A2 radar elektronik taarruz sistemi, MİLKAR 3A3 bant elektronik taarruz sistemi, MİLKAR 5S elektronik taarruz sistemi, C70 ve E60 termal silah dürbünü ile A960 1.5x-6x gündüz görüş dürbünü, silah tespit radarı, SERHAT radar sistemi, İHTAR İhasavar ile ACAR radar sistemi, şişirilebilir sahte tank sistemi ilk defa kullanıldı. Deniz harekatında ise TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemi ve TCG PİRİREİS denizaltı, TCG DERYA ikmal muharebe destek gemisi ile TCG İSTANBUL Fırkateyni, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ilk kez tatbikatta yer aldı. Özel Kuvvetlerce de helikopterden havadan tahliye platformu, mikro kamikaze dron, havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı İHA sistemi ile MX-908 patlayıcı madde tespit cihazı, urgan ip kamera sistemi, CADEX keskin nişancı tüfeği ve Night Force Atacr 5-25x silah üstü optik dürbün tatbikatta ilk kullanılan araçlar arasında dikkat çekti.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhasını, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemciler takip etti.

Efes-2024 Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası ise 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.



