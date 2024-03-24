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İzmir'de dehşet! Eğlence mekanı önündeki kavgada 1 kişiyi vuruldu

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#İzmir#Kavga#Bornova
İzmirde dehşet Eğlence mekanı önündeki kavgada 1 kişiyi vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 12:11

İzmir'in Bornova ilçesinde, H.U., bir kadını taciz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı eğlence merkezine silahla yeniden gelip, çıkan kavgada 1 çalışanı silahla yaraladı.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi'nde bir eğlence mekanında meydana geldi. H.U. eğlence mekanında bir kadını taciz ettiği iddiasıyla çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldı. H.U., bir süre sonra tabancayla mekanın önüne geldi. İş yeri çalışanları ile arbede sırasında H.U.'nun silahı ateş aldı.

İzmirde dehşet Eğlence mekanı önündeki kavgada 1 kişiyi vuruldu

K.A. bacağından yaralanırken, H.U. olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine kısa süreli panik yaşanırken, çevredeki eğlence mekanları da boşaltıldı. K.A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli kısa sürede tabancası ile yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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İzmirde dehşet Eğlence mekanı önündeki kavgada 1 kişiyi vuruldu

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#İzmir#Kavga#Bornova

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